Мародёрство в магазинах Аргентины: владельцы боятся открываться

На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлён момент, когда из аргентинского магазина выносят награбленные вещи. По стране..
Дата загрузки: 2023-08-24
По стране прокатилась волна грабежей и вандализма, что привело к десяткам арестов. А владельцы магазинов теперь боятся открываться, что может лишить их бизнеса.
Владелец этого магазина мобильных телефонов в Буэнос-Айресе говорит, что страшно, но выбора нет.
[Мауро Кардахи, владелец магазина мобильных телефонов]:
«Преступники неожиданно выходят из автобуса. Они вбегают и застают врасплох. Нет времени ни на что. Многие принимают меры предосторожности. Некоторые говорят, что лучше закрыться, пока не станет спокойнее. Но если грабежи начались уже в августе, даже подумать страшно, что будет в декабре. Если я не открою магазин, то не на что будет есть».
За мародёрство, по данным властей, по всей стране задержано уже более 100 человек. В связи с этим для охраны магазинов направили военных.
Министр внутренней безопасности Аргентины считает, что грабежи были скоординированы. А президент Аргентины Альберто Фернандес призвал общественность не прибегать к насилию.
Инфляция в годовом исчислении в стране достигла 113%. По оценкам JPMorgan, к концу года она может достичь 190%.
Недавняя резкая девальвация национальной валюты привела к значительному росту цен. Это делает президентскую гонку ещё более напряжённой.
Перед выборами в октябре лидирует представитель крайне правых Хавьер Милей. Он обещает долларизировать экономику и избавиться от центрального банка Аргентины.
Международный валютный фонд в среду одобрил выделение Аргентине 7,5 миллиарда долларов транша. Страна стала крупнейшим должником МВФ после многих лет экономического кризиса. Правительство надеется, что новые деньги помогут стабилизировать ситуацию в преддверии выборов.
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