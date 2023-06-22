Сотни жертв трудовой эксплуатации обнаружили на окраине столицы Португалии

Сотни жертв трудового рабства обнаружили в разных местах недалеко от столицы Португалии. В том числе на..
Дата загрузки: 2023-06-22
В заявлении морской полиции говорится, что все 243 жертвы – мигранты преимущественно из Юго-Восточной Азии.
Полиция также задержала четверых членов преступной сети, которая занималась незаконным промыслом и торговлей моллюсками. Операция продолжается. В ней участвуют около 300 сотрудников полиции и пограничного ведомства.
Рейды проходили в деревне на южном берегу реки Тахо. Сообщается, что мигранты работали в устье водоёма, где добыча моллюсков без лицензии – обычное явление.
В Португалии участились случаи трудового рабства и торговли людьми. Большинство жертв эксплуатируют в сельскохозяйственном секторе. В частности, одну группу мигрантов заставляли работать без оплаты на фермах в португальском регионе Алентежу.
Как говорят полицейские, обычно торговцы людьми обещают мигрантам высокооплачиваемую работу. Однако по приезду у них забирают документы и заставляют работать без оплаты. Многие из них живут в ужасных условиях без каких-либо удобств.
По данным совета Европы, с 2016 по 2020 год в Португалии выявили более 1100 жертв трудовой эксплуатации.
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