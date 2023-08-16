Число жертв взрыва в Доминиканской Республике возросло до 10

В городе Сан-Кристобаль Доминиканской Республики продолжают разбирать завалы после мощнейшего взрыва. Число жертв инцидента, который случился..

В городе Сан-Кристобаль Доминиканской Республики продолжают разбирать завалы после мощнейшего взрыва. Число жертв инцидента, который случился ещё в понедельник, возросло до десяти, включая четырёхмесячного ребёнка.

Около 60 человек получили ранения. Ещё одиннадцать числятся пропавшими без вести.

На место прибыл президент страны.

[Луис Абинадер, президент Доминиканской Республики]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Взрыв прогремел в коммерческом центре города. Как говорят спасатели, эпицентром была пекарня в районе «Старый рынок». Начавшийся после этого пожар перекинулся на соседние магазины. Владелец пострадавшей ветеринарной клиники отметил, что его сотрудников ещё не нашли.

При этом военные говорят, что найти кого-то живым вряд ли удастся.

[Хуан Мануэль Мендес, военный]:

«Мы пошлём на места технических специалистов, которые укрепят здания и посмотрят, безопасно ли туда входить. Сначала войдут собаки, потом спасатели, чтобы найти там тела людей. К сожалению, со вчера всё полностью выгорело. Не думаю, что там есть выжившие».

Власти уже начали расследование причин взрыва. Они проверят, работала ли пекарня в соответствии с правилами.

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