Число жертв взрыва в Доминиканской Республике возросло до 10

В городе Сан-Кристобаль Доминиканской Республики продолжают разбирать завалы после мощнейшего взрыва. Число жертв инцидента, который случился..
Дата загрузки: 2023-08-16
В городе Сан-Кристобаль Доминиканской Республики продолжают разбирать завалы после мощнейшего взрыва. Число жертв инцидента, который случился ещё в понедельник, возросло до десяти, включая четырёхмесячного ребёнка.
Около 60 человек получили ранения. Ещё одиннадцать числятся пропавшими без вести.
На место прибыл президент страны.
[Луис Абинадер, президент Доминиканской Республики]:
«Будет проведено расследование, чтобы определить происхождение и причины этой ужасной аварии. Тем временем мы должны спасти жизнь тем, кто пострадал».
Взрыв прогремел в коммерческом центре города. Как говорят спасатели, эпицентром была пекарня в районе «Старый рынок». Начавшийся после этого пожар перекинулся на соседние магазины. Владелец пострадавшей ветеринарной клиники отметил, что его сотрудников ещё не нашли.
При этом военные говорят, что найти кого-то живым вряд ли удастся.
[Хуан Мануэль Мендес, военный]:
«Мы пошлём на места технических специалистов, которые укрепят здания и посмотрят, безопасно ли туда входить. Сначала войдут собаки, потом спасатели, чтобы найти там тела людей. К сожалению, со вчера всё полностью выгорело. Не думаю, что там есть выжившие».
Власти уже начали расследование причин взрыва. Они проверят, работала ли пекарня в соответствии с правилами.
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