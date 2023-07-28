На юге Бразилии взорвалось зернохранилище, есть жертвы

По меньшей мере, восемь человек погибли, более десяти пострадали в результате взрыва зернохранилища в Бразилии. [Родригес,..
Дата загрузки: 2023-07-28
[Родригес, пожарный]:
«Мы работаем максимально оперативно, при максимально возможной поддержке как со стороны компании, так и со стороны муниципалитета. Нам помогают работники муниципалитета и всех государственных структур».
Инцидент произошёл в сельскохозяйственном кооперативе в городе Палотина на юге страны, в штате Парана.
[Ренильдо Перейра, работник компании]:
«Я услышал взрыв, мы пошли посмотреть. Потом раздался второй, уже с огнём, и куски пыли и грязи посыпались вокруг. Люди побежали в страхе и отчаянии. Люди кричали и звали на помощь».
По словам представителя компании, семеро погибших были иностранными рабочими – в основном, гаитянами. И один был бразильцем.
Причину взрыва пока не определили. Спасатели продолжают искать одного пропавшего без вести.
[Дарчи Пьяна, губернатор штата Парана]:
«Больше всего меня беспокоят люди, которые погибли, и один пропавший без вести, хотя мы уже точно знаем его судьбу. А ещё одиннадцать пострадавших, которые в больнице.
Парана – один из ведущих сельскохозяйственных штатов Бразилии.
Короткая ссылка на эту страницу: