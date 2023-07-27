Пожары в Европе: жертвы, ущерб и тысячи эвакуированных

Лесные пожары, охватившие центральную Грецию, уничтожают фермы и фабрики. Люди пытаются вывезти скот, однако не везде..

Лесные пожары, охватившие центральную Грецию, уничтожают фермы и фабрики. Люди пытаются вывезти скот, однако не везде удаётся успеть до прихода огня.

За сутки в стране вспыхнул 61 лесной пожар. Власти издали распоряжение об эвакуации нескольких населённых пунктов в Магнезии. В среду вечером в сельской местности обнаружили тело 45-летнего пастуха.

[Костас Кукувинос, фермер]:

«Здесь на фоне высоких температур и сильного ветра после полудня вспыхнул пожар. Началось, наверное, с сухой травы. Но положение стало таким из-за отсутствия помощи властей, губернаторов и мэров».

В целом пожары бушуют в Греции более недели. Погибло три человека. Среди них двое членов экипажа пожарного самолёта, который упал на острове Эвбея при тушении огня.

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На острове Родос в выходные более 20 000 иностранных гостей и местных жителей покинули приморские отели и дома. С огнём борются десятки пожарных.

[Савас Филадерис, пожарный]:

«Огонь сжигает почти всё, мы не можем его остановить. Ничего не можем поделать. Все тушат и тушат, все люди сражаются с ним: гражданские, пожарные. Но всё зря».

В Албании горит юг страны. На тушение огня направили сотни пожарных. Власти говорят, что в последнее время фермеры начали поджигать стерню на полях перед посевом нового урожая. Из-за ветра и высоких температур огонь быстро распространяется.

А это всё, что осталось от церкви Святого Бенедикта Мавра в итальянском городе Палермо. В целом остров Сицилия, где он расположен, буквально опустошён лесными пожарами. Погибло уже три человека.

В Хорватии огонь распространяется всего в 12 километрах к югу от адриатического курорта Дубровник, популярного среди туристов. При этом сильный южный ветер мешает работе пожарных самолётов.

Между тем, в Португалии, как сообщают пожарные, часть очагов смогли взять под контроль. В том числе возгорание к северо-западу от Лиссабона.

Под контролем также находится пожар на испанском острове Гран-Канария, который ранее уничтожил 200 гектаров леса.

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