Лесные пожары продолжают бушевать в Европе. На севере греческого острова Корфу огонь подобрался к домам. Из..

Лесные пожары угрожают жилым домам в Греции, Португалии и на Сицилии

Лесные пожары продолжают бушевать в Европе.

На севере греческого острова Корфу огонь подобрался к домам. Из деревень эвакуируются местные жители и туристы. Для них приготовили временные убежища.

В селе Перифия дома начали гореть несколько дней назад. Сначала общими усилиями огонь потушили, но сейчас там снова пожары.

[Полимерос Кассарис, мэр Перифии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Прошлой ночью произошло повторное возгорание, а сегодня утром огонь раздуло ветром. Сейчас там работают пожарные. Есть добровольцы с водовозами».

В последние недели в Греции держится высокая температура. Местами выше 44 градусов. Во время аномальной жары вспыхнули пожары на Родосе и Корфу. Оба острова популярны у туристов.

Сейчас на Родосе ситуация плачевнее, чем на Корфу. Пожарным помогают местные жители. При этом добровольцы разгневаны отношением властей. Они считают, что помощи недостаточно.

[Ставрос Никитарас, доброволец]:

«Человек не в состоянии потушить такой большой пожар. Нужны самолёты, а их всего пять. Самое важное для острова – это прислать самолёты».

Пожары полыхают и на острове Эвия. Причём во вторник во время их тушения там разбился самолёт греческих ВВС. Это произошло в прямом эфире местного телеканала. По-видимому, самолёт зацепил ветку дерева. Оба пилота погибли.

А это Португалия. Здесь горят леса в горной местности на территории природного парка Синтра-Кашкайш недалеко от Лиссабона. С огнём борются 600 пожарных. Им мешает ураганный ветер. Пламя приближается к жилым домам.

[жительница Португалии]:

«Мы боимся, что огонь доберётся до домов, потому что вокруг сплошные кусты. Мы стараемся помочь (пожарным), носим воду в вёдрах, но это почти бесполезно».

Похожая ситуация и на Сицилии. Огонь угрожает жилым домам в Палермо. Из-за пожаров временно закрыли аэропорт. На востоке острова температура превышает плюс 47.

На севере Италии тоже погодные катаклизмы. На Милан ночью обрушился сильный ураган. Утром люди увидели вырванные с корнем деревья.

[жительница Милана]:

«Я проснулась около четырёх утра от какого-то шума. Сначала подумала, что это просто гроза. Выглянула в окно, и небо было сплошь белым. Некоторые деревья ещё стояли, но затем и они падали. Мы закрыли все окна. Это был апокалипсис».

На этой неделе в Ломбардии на севере страны погибли две женщины. Обеих придавило деревьями, сломанными штормовым ветром.

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