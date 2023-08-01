Мигранты, прибывающие в Нью-Йорк, оказываются на улицах из-за нехватки мест

Когда-то это был культовый нью-йоркский отель. Теперь же это центр приёма мигрантов. Roosevelt расположен в деловом..

Когда-то это был культовый нью-йоркский отель. Теперь же это центр приёма мигрантов. Roosevelt расположен в деловом центре Манхэттена, всего в нескольких шагах от Центрального вокзала. На пике своей популярности он принимал до 900 постояльцев.

Сегодня ему пришлось сменить специализацию, поскольку Нью-Йорк изо всех сил пытается не допустить массовой утечки мигрантов на улицы.

По сообщениям местных СМИ, отель переполнен. Мигранты, которым не удалось найти место внутри, вынуждены ждать на улице. У входа видна очередь. Люди стоят с картонными коробками, на которых можно сидеть и спать.

Согласно данным мэрии, с прошлой весны в город прибыло более 90 тысяч искателей убежища. Каждый день приезжает по 300-500 человек.

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В связи с этим городские власти подготовили листовку, которую будут массово распространять на границе США и Мексики. В ней говорится, что мигрантам не следует ехать в Нью-Йорк, поскольку там не хватает мест и это очень дорогой город для жизни, включая транспорт, еду и аренду недвижимости.

На пресс-конференции мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что пребывание в центрах для мигрантов для всех взрослых ограничат до 60 дней. Если за этот срок они не найдут постоянного места жительства, то будут обязаны подать заявку на перемещение в другой город.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Жители Нью-Йорка знают, что наш город и страна всегда открыты для иммигрантов. Именно благодаря им были построены наш город и вся наша страна. Но мы не можем продолжать принимать десятки тысяч людей самостоятельно без помощи штата и федерального правительства».

Примечательно, что мигрантов доставляют в Нью-Йорк и Вашингтон на автобусах, выделенных специально губернатором штата Техас – республиканцем Грегом Эбботом. Он и его партия давно критикуют демократов во главе с Джо Байденом, которые ослабили строгие правила для въезда мигрантов в США, введённые Дональдом Трампом. По их словам, именно послабления усугубили миграционный кризис.

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