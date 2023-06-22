Взрыв в центре Парижа: 37 человек пострадали

Мощный взрыв прогремел в доме на улице Сен-Жак в центре Парижа. Пострадали 37 человек. Четверо из..

Мощный взрыв прогремел в доме на улице Сен-Жак в центре Парижа. Пострадали 37 человек. Четверо из них в критическом состоянии, остальные – в тяжёлом. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Их ищут под завалами.

В пострадавшем здании находилась частная школа дизайна. В результате взрыва начался пожар, позже строение обрушилось. Также загорелись два соседних дома. Их жители эвакуированы. На тушение огня прибыли 270 пожарных.

Улица Сен-Жак находится в оживлённом Латинском квартале. Здесь много студентов.

Квентин разговаривал по телефону у церкви Валь-де-Грас, когда услышал взрыв.

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[Квентин Хубертис, очевидец]:

«Внезапно я услышал сильный шум и повернулся, и тут увидел огромный огненный шар высотой 20 или 30 метров. Такое видишь только в кино или по телевизору. Этот мощный взрыв и грохот меня просто потрясли. До сих пор звенит в ушах. Я сразу бросился бежать. На площади людей было немного, и мы все побежали». [Коста-Гаврас, местный житель]:

«Раздался сильный шум, и дом затрясло. Мы не поняли, что происходит. Думали, может быть, ураган. Но нет, позже мы узнали, что произошло. Это ужасно».

Причину взрыва пока не называют. Местные власти предполагают, что, возможно, произошла утечка газа.

Взрывы по такой причине случались в Париже и раньше. Так, в 2019 году подобный инцидент произошёл в 9-м округе. Там из-за утечки газа взорвалась булочная. Тогда четыре человека погибли, десятки пострадали.

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