Протесты и поиски жертв: что происходит в ливийской Дерне спустя неделю после наводнения

Ливийцы собрались возле мечети Аль-Сахаба на протест спустя примерно неделю после наводнения, которое смыло часть города Дерна в море.

Они скандируют антиправительственные лозунги и держат транспаранты.

[Мохаммед Бен Ахмад, протестующий]:

«Мы просто просим, чтобы ни одна ливийская компания не участвовала в восстановлении города. Это потому, что в Дерне все – от главы муниципалитета до всех чиновников – коррумпированы. Дерну надо либо оставить как есть, либо привлечь к делу иностранную компанию».

Неделю назад из-за нашествия урагана в горах над городом прорвало две плотины. Огромный поток воды высотой в два этажа обрушился на центр, смыв целые кварталы в море.

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Всего в Дерне проживало 120 тысяч человек. Предполагается, что погибших тысячи. Ещё тысячи пропали без вести.

Данные о жертвах сильно отличаются. Так, администрация Дерны считает, что погибло более 20 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 3922 случая смерти.

Перечисляя имена своих родственников, местная жительница Сабрин пытается разбирать завалы на месте дома брата. Надеется найти тела погибших.

[Сабрин Блил, жительница Дерны]:

«О Боже, хочу найти хотя бы одно тело. Кого мы можем привлечь к ответственности? Кто за это отвечает? В чём вина погибших людей? Почему могла погибнуть целая семья?»

Центр Дерны представляет собой пустошь с грязными холмами, на которых когда-то стояли здания. Но власти заявляют, что не теряют надежды найти выживших.

Самая большая угроза для людей теперь может исходить от загрязнённых источников воды.

Врачи опасаются, что может начаться вспышка инфекционных заболеваний. При этом пока ни одного случая холеры не зарегистрировали.

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