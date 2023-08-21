Лесной пожар на Тенерифе вышел из-под контроля, тысячи жителей эвакуированы

Сильный лесной пожар продолжает полыхать на канарском острове Тенерифе и снова вышел из-под контроля. Тысячи людей..

Сильный лесной пожар продолжает полыхать на канарском острове Тенерифе и снова вышел из-под контроля. Тысячи людей были вынуждены в спешке покидать дома.

[местная жительница]:

«В предыдущую ночь обстановка была очень плохая. На холме всё горело, пепел падал везде. Всё – земля, крыши – было в пепле».

Пожар начался в прошлую среду в национальном парке у вулкана Тейде.

Власти говорят, что эвакуировали более 12 тысяч человек.

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В том числе это жители поселка Ла-Виктория. Пламя полыхает на склонах холмов, которые возвышаются над деревней. Пожарные делают всё, чтобы не пустить его дальше.

[местная жительница]:

«Молимся, чтобы это закончилось, потому что огонь движется вниз и подбирается к домам».

Этот пожар называют самым сложным для Канарских островов за последние 40 лет.

При этом популярные туристические районы Тенерифе ещё не пострадали, и два его аэропорта работают в обычном режиме.

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