Лесной пожар на Тенерифе вышел из-под контроля, тысячи жителей эвакуированы

Сильный лесной пожар продолжает полыхать на канарском острове Тенерифе и снова вышел из-под контроля. Тысячи людей..
Дата загрузки: 2023-08-21
Сильный лесной пожар продолжает полыхать на канарском острове Тенерифе и снова вышел из-под контроля. Тысячи людей были вынуждены в спешке покидать дома.
[местная жительница]:
«В предыдущую ночь обстановка была очень плохая. На холме всё горело, пепел падал везде. Всё – земля, крыши – было в пепле».
Пожар начался в прошлую среду в национальном парке у вулкана Тейде.
Власти говорят, что эвакуировали более 12 тысяч человек.
В том числе это жители поселка Ла-Виктория. Пламя полыхает на склонах холмов, которые возвышаются над деревней. Пожарные делают всё, чтобы не пустить его дальше.
[местная жительница]:
«Молимся, чтобы это закончилось, потому что огонь движется вниз и подбирается к домам».
Этот пожар называют самым сложным для Канарских островов за последние 40 лет.
При этом популярные туристические районы Тенерифе ещё не пострадали, и два его аэропорта работают в обычном режиме.
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