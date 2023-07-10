В Южной Корее остро не хватает педиатров

Приёмная детской больницы на окраине Сеула заполнена десятками маленьких пациентов. Многие лежат под капельницами с шести..

[Ли Бо Ми, мать больного ребёнка]:

«Нам пришлось ждать около двух недель, чтобы получить больничную койку. Очередь была длинной. Две недели нам отказывали. Я была очень напугана».

Приёмная детской больницы на окраине Сеула заполнена десятками маленьких пациентов. Многие лежат под капельницами с шести утра, ожидая приёма у врача и распределения в палату.

В Южной Корее столкнулись с резкой нехваткой педиатров. Проблема в том, что уровень рождаемости в стране в 2022 году упал до 0,78 процента. В итоге врачи теперь всё чаще выбирают другие области медицины, где, по их мнению, у них есть будущее.

Это уже приводит к трагедиям. Так, в мае в Сеуле от ларингита умер пятилетний ребёнок. Ему не смогли оказать помощь в больнице и отправили домой.

[Чхве Ён Джэ, вице-президент Корейской ассоциации детских больниц]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Педиатры говорят, что власти должны выделить дополнительный бюджет и привлечь в сферу больше врачей. Они также говорят, что им нужно повысить зарплаты, поскольку они самые низкие среди врачей других профилей.

Так, в стране процветают курсы по переквалификации педиатров. Они уходят в индустрию красоты, учатся делать инъекции ботоксом или лечить хронические заболевания у взрослых.

[Лим Хён Тхэк, президент Корейской педиатрической ассоциации]:«В других странах правительства платят достаточно, чтобы содержать (детскую) больницу, даже если она принимает 20 пациентов в день. Но в Южной Корее это около 10 долларов за одно лечение. Этого недостаточно для содержания детской больницы».

Стоит отметить, что страна выделяет огромный бюджет, чтобы поднять уровень рождаемости. При этом многие семьи боятся заводить второго ребёнка именно из-за нехватки детских врачей.

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