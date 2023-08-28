Северная Корея разрешила своим гражданам вернуться из-за границы

Власти Северной Кореи разрешили гражданам, застрявшим в других странах, вернуться на родину. Границы КНДР были закрыты..

Власти Северной Кореи разрешили гражданам, застрявшим в других странах, вернуться на родину. Границы КНДР были закрыты более трёх лет из-за пандемии. Северокорейские СМИ сообщают, что власти сделали заявление в воскресенье.

Пхеньян объясняет послабления тем, что «ситуация с пандемией в мире улучшилась». Вернувшихся граждан будут помещать в карантинные отделения и оставлять на неделю под медицинским наблюдением.

Это первое публичное заявление Северной Кореи об изменении политики в отношении COVID. Во время пандемии многие иностранные посольства в Пхеньяне закрылись, поскольку персонал потерял возможность улетать из КНДР и возвращаться туда.

За несколько дней до заявления северокорейских властей впервые с 2020 года в Пекин прибыл самолёт из Пхеньяна. Неизвестно, кто находился на борту. Есть предположения, что на этом самолёте в КНДР будут вывозить северокорейцев, которые провели последние три года в Китае.

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Северная Корея позже всех стран начала снимать антиковидные ограничения. В прошлом месяце в Пхеньяне побывали иностранные правительственные делегации. Их направили Китай и Россия. В августе пересечь границу КНДР также разрешили северокорейским спортсменам, которые ездили на турнир по тхэквондо в Казахстан.

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