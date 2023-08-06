Северная Корея по-прежнему гордится своими блюдами из собачатины

В жаркие летние дни в Северной Корее по-прежнему популярны блюда из собачатины. Это ежегодный конкурс среди..
Дата загрузки: 2023-08-07
Все части животного считаются съедобными. В этом году на конкурсе десятки поваров из разных ресторанов дегустируют, среди прочего, блюда из жареных собачьих потрохов.
В Северной Корее собачье мясо называют «сладким». Мастерство шеф-поваров заключается в том, чтобы убрать из него характерный привкус, который также есть у мяса многих диких животных.
[Пак Ён Рим, шеф-повар]:
«В этом конкурсе мы в основном сосредоточились на том, чтобы хорошо отварить, улучшить вкус, убрать запах сырого мяса и подчеркнуть особую сладость и аромат мяса».
В Северной Корее десятилетиями продолжается голод среди населения. Возможно, это одна из причин того, почему в стране по-прежнему едят собак.
При этом стоит отметить, что северокорейцы также держат собак в качестве домашних питомцев.
Во время пандемии коронавируса иностранные гуманитарные организации не смогли выяснить условия снабжения продовольствием в КНДР. Также никто не знает, сколько людей сейчас голодает.
Северная Корея, которая первой в мире закрыла свои границы и отрезала транспортное сообщение, чтобы предотвратить распространение COVID, до сих пор не возобновила нормальные поездки в другие страны.
Короткая ссылка на эту страницу: