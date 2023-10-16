Кольцеобразным солнечным затмением полюбовались в Северной и Южной Америке

Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали жители Северной и Южной Америки. Оно происходит, когда Земля, Луна и Солнце..
Дата загрузки: 2023-10-16
Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали жители Северной и Южной Америки. Оно происходит, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в линию. При этом земной спутник не полностью закрывает собой звезду, и по его краям образуется светящееся кольцо.
Полоса кольцеобразной фазы началась в Тихом океане – напротив начала границы Канады и США. Потом её увидели в американских штатах Орегон, Калифорния, Невада, Юта, Колорадо, Аризона, Нью-Мексико и Техас.
Тысячи американцев выбрались на природу, чтобы полюбоваться редким явлением.
[Лиза Рамсбергер, туристка из Лос-Анджелеса]:
«Мне очень понравилось «огненное кольцо». Такого не увидишь каждый день. Пройдёт много времени, прежде чем снова представится такая возможность. Так что посмотреть на это в прекрасном национальном парке всем вместе – просто изумительно».
[Пол Майерс, турист из штата Мэриленд]:
«Это было невероятно. Намного круче, чем я ожидал. Особенно удивительно было видеть полное кольцо».
Затем полоса кольцеобразного затмения прошла через Мексиканский залив, а потом – через полуостров Юкатан и другие территории Мексики. И здесь местные жители не упустили возможности понаблюдать за космическим явлением. Один молодой человек даже сделал предложение своей девушке.
[Исаак Солис, турист]:
«Я хотел, чтобы это стало событием, которое бывает раз в жизни. Возможно, мы больше не увидим кольцеобразного затмения. Поэтому я решил объединить два уникальных события – солнечное затмение и предложение руки и сердца».
[Омар Лопес, турист из Мехико]:
«Это один из самых замечательных подарков природы. Думаю, это очень красиво. Такое просто нельзя пропускать. Я специально приехал сюда из Мехико посмотреть затмение, и теперь полон впечатлений».
Кольцеобразную фазу также увидели в Белизе, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Затем полоса вышла в акваторию Карибского моря, а потом пересекла Панаму, Колумбию, Бразилию и вышла в Атлантический океан.
Частные фазы затмения были видны по всей Америке, на крайнем западе Африки, в северо-восточной половине Тихого океана и в западной и центральной зонах Атлантики.
В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение должно произойти 25 октября 2041 года.
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