Кольцеобразным солнечным затмением полюбовались в Северной и Южной Америке

Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали жители Северной и Южной Америки. Оно происходит, когда Земля, Луна и Солнце..

Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали жители Северной и Южной Америки. Оно происходит, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в линию. При этом земной спутник не полностью закрывает собой звезду, и по его краям образуется светящееся кольцо.

Полоса кольцеобразной фазы началась в Тихом океане – напротив начала границы Канады и США. Потом её увидели в американских штатах Орегон, Калифорния, Невада, Юта, Колорадо, Аризона, Нью-Мексико и Техас.

Тысячи американцев выбрались на природу, чтобы полюбоваться редким явлением.

[Лиза Рамсбергер, туристка из Лос-Анджелеса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне очень понравилось «огненное кольцо». Такого не увидишь каждый день. Пройдёт много времени, прежде чем снова представится такая возможность. Так что посмотреть на это в прекрасном национальном парке всем вместе – просто изумительно». [Пол Майерс, турист из штата Мэриленд]:

«Это было невероятно. Намного круче, чем я ожидал. Особенно удивительно было видеть полное кольцо».

Затем полоса кольцеобразного затмения прошла через Мексиканский залив, а потом – через полуостров Юкатан и другие территории Мексики. И здесь местные жители не упустили возможности понаблюдать за космическим явлением. Один молодой человек даже сделал предложение своей девушке.

[Исаак Солис, турист]:

«Я хотел, чтобы это стало событием, которое бывает раз в жизни. Возможно, мы больше не увидим кольцеобразного затмения. Поэтому я решил объединить два уникальных события – солнечное затмение и предложение руки и сердца». [Омар Лопес, турист из Мехико]:

«Это один из самых замечательных подарков природы. Думаю, это очень красиво. Такое просто нельзя пропускать. Я специально приехал сюда из Мехико посмотреть затмение, и теперь полон впечатлений».

Кольцеобразную фазу также увидели в Белизе, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Затем полоса вышла в акваторию Карибского моря, а потом пересекла Панаму, Колумбию, Бразилию и вышла в Атлантический океан.

Частные фазы затмения были видны по всей Америке, на крайнем западе Африки, в северо-восточной половине Тихого океана и в западной и центральной зонах Атлантики.

В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение должно произойти 25 октября 2041 года.

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