Сезон муссонов: север Индии затопило ливнями

На севере Индии – наводнения из-за сезонных муссонных ливней. Страдают штаты Пенджаб и Химачал-Прадеш, а также..

На севере Индии – наводнения из-за сезонных муссонных ливней. Страдают штаты Пенджаб и Химачал-Прадеш, а также столичный регион Дели.

[Шелли Оберой, мэр Дели]:

«За 12 часов выпало 15% сезонного объёма. Побит 20-летний рекорд. Мы были готовы, но из-за рекордного количества осадков произошло затопление». [житель Нью-Дели]:

«У нас много трудностей. Воды иногда по грудь или по пояс, и даже когда дождь несильный, район затапливает». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Дождь приносит много проблем. Несколько районов затоплено. Наша машина тоже застряла по дороге. Властям нужно обратить внимание на проблему».

В Пенджабе разлилась сезонная река Гхаггар. Спасательной службе пришлось вызволять десятки людей.

[Балджит Сингх, сотрудник Нац. сил реагирования на ЧС]:

«На лодках мы спасли где-то 85 человек. Нуждающимся предоставили еду. Утром воды было 3-3,5 метра, но она спАла, и ситуация под контролем».

Сезон муссонов для Индии очень важен. От него напрямую зависит экономика страны, которую оценивают в три триллиона долларов. Он также приносит облегчение от изнуряющей летней жары.

Обычно дожди начинаются в штате Керала на юго-западном побережье в начале июня и к середине июля перемещаются на север, покрывая всю Индию. Обратная сторона муссонов – ежегодные бедствия и человеческие жертвы.

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