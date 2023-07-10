Сезон муссонов: север Индии затопило ливнями

На севере Индии – наводнения из-за сезонных муссонных ливней. Страдают штаты Пенджаб и Химачал-Прадеш, а также..
Дата загрузки: 2023-07-11
На севере Индии – наводнения из-за сезонных муссонных ливней. Страдают штаты Пенджаб и Химачал-Прадеш, а также столичный регион Дели.
[Шелли Оберой, мэр Дели]:
«За 12 часов выпало 15% сезонного объёма. Побит 20-летний рекорд. Мы были готовы, но из-за рекордного количества осадков произошло затопление».
[житель Нью-Дели]:
«У нас много трудностей. Воды иногда по грудь или по пояс, и даже когда дождь несильный, район затапливает».
[житель Нью-Дели]:
«Дождь приносит много проблем. Несколько районов затоплено. Наша машина тоже застряла по дороге. Властям нужно обратить внимание на проблему».
В Пенджабе разлилась сезонная река Гхаггар. Спасательной службе пришлось вызволять десятки людей.
[Балджит Сингх, сотрудник Нац. сил реагирования на ЧС]:
«На лодках мы спасли где-то 85 человек. Нуждающимся предоставили еду. Утром воды было 3-3,5 метра, но она спАла, и ситуация под контролем».
Сезон муссонов для Индии очень важен. От него напрямую зависит экономика страны, которую оценивают в три триллиона долларов. Он также приносит облегчение от изнуряющей летней жары.
Обычно дожди начинаются в штате Керала на юго-западном побережье в начале июня и к середине июля перемещаются на север, покрывая всю Индию. Обратная сторона муссонов – ежегодные бедствия и человеческие жертвы.
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