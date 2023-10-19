Южная Корея показала свои истребители и ПВО на сеульской ADEX

Десятки сверхзвуковых самолётов, включая Black Eagles и F-22, пролетают над военным аэродромом недалеко от столицы Южной..
Дата загрузки: 2023-10-19
Демонстрацией фигур высшего пилотажа в Сеуле открылась выставка аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX. Её проводят раз в два года.
Это крупнейшее событие такого рода в Южной Корее. И на нём дебютировал разработанный в стране истребитель KF-21 Boramae. В крытом выставочном зале представлен его двигатель, изготовленный Hanwha Aerospace в рамках технологического сотрудничества с General Electric.
Представитель Корейской ассоциации аэрокосмической промышленности говорит, что новый истребитель – крупнейший проект по развитию военных активов в истории Южной Кореи.[Хан Бон Су, представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности]:
«Сеульская ADEX – единственное место в Южной Корее, где можно увидеть настоящее и будущее аэрокосмических и оборонных технологий в одном месте».
На выставке также представили другую авиационную технику: истребители F-35, лёгкие штурмовики FA-50, боевые танки К2 и самоходные гаубицы К9А1.
Кроме того, тут можно увидеть различные системы для обнаружения ядерных и ракетных атак, такие как радар зенитных ракет большой дальности, многофункциональный радар зенитных ракет средней дальности и многоцелевой радар «Железный купол» корейского образца.
Также представлена самоходная ракетная система залпового огня Chunmoo и боевая машина пехоты Redback.
Правительство Южной Кореи надеется, что выставка позволит ей получить бОльшую долю мирового рынка экспорта оружия.
В его планах – достичь пятипроцентной доли к 2027 году. В этом случае страна станет четвёртым по величине экспортёром.
В этом году в мероприятии принимает участие 550 компаний из 35 стран.
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