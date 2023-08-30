Суданская беженка Азиза вспоминает, как вместе с детьми пряталась под кроватью во время артиллерийских обстрелов. В..

Южный Судан не справляется с растущим потоком беженцев из соседнего Судана

Суданская беженка Азиза вспоминает, как вместе с детьми пряталась под кроватью во время артиллерийских обстрелов. В её стране идёт война между армией Судана и военизированной организацией Силы быстрого реагирования.

Азиза и её муж потратили все свои сбережения, чтобы добраться до Южного Судана и перевезти сюда своих восьмерых детей.

[Азиза Харба, беженка из Судана]:

«Война сильно изменила нашу жизнь. Я никогда не видела ничего подобного. Многие дети потерялись, наши дома разбомбили, мы потеряли своё имущество. Некоторые наши родственники погибли. Поэтому мы бежали».

Азиза вместе с семьёй живёт в транзитном центре для беженцев в округе Ренк. Здесь вновь прибывшим дают еду, воду, одеяла и некоторые другие необходимые предметы. Также беженцам оказывают неотложную медицинскую помощь. Однако ресурсов не хватает. В центре сейчас находится 8500 человек.

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[Джимии Огванг, сотрудник УВКБ ООН]:

«Главная наша проблема в том, что центр переполнен. Мы принимаем в среднем примерно 1200 человек в день».

Беженцев распределяют по другим центрам, но очень медленно. Ситуацию осложняет начавшийся сезон дождей. Из-за ливней размывает дороги, поэтому перевезти в другое место получается не больше 250 человек в день. В самих лагерях люди также страдают от непогоды.

[Джимии Огванг, сотрудник УВКБ ООН]:

«Во время дождя всё вокруг превращается в грязь. Здесь почва не очень хорошая, слишком рыхлая. Поэтому дождь приносит большие проблемы».

В транзитном центре не хватает питьевой воды, еды и медикаментов.

В Южный Судан прибыло уже более 230 тысяч суданских беженцев. При этом в самой стране насчитывается 2,2 миллиона вынужденных переселенцев. Здесь только в 2020 году утихла гражданская война, которая длилась семь лет.

Вооружённый конфликт в Судане вспыхнул в середине апреля. До этого Силы быстрого реагирования подчинялись правительству. Потом встал вопрос об их интеграции в состав Вооружённых сил страны. Это вызвало разногласия, которые переросли в военный конфликт.

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