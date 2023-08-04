Южнокорейцы напуганы новым нападением на людей. В Соннаме – пригороде Сеула – злоумышленник ранил 14 человек...

14 человек ранены в результате наезда автомобиля и атаки с ножом в Южной Корее

Южнокорейцы напуганы новым нападением на людей. В Соннаме – пригороде Сеула – злоумышленник ранил 14 человек. 12 из них пострадали серьёзно.

Сначала мужчина на своём автомобиле врезался в прохожих. Травмы получили пятеро. Машина также пострадала, наехав на препятствие. После этого водитель вышел наружу и направился в торговый центр рядом со станцией метро Сохён. Там набросился на людей с ножом и ранил девять человек. Вскоре его задержала полиция. Это молодой мужчина лет 20.

Для Южной Кореи такие атаки – редкость. Но за последний месяц это уже второе нападение. Предыдущее было в июле. Мужчина напал с ножом на людей в Сеуле. Один человек погиб, трое получили ранения.

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[свидетельница происшествия]:

«Это произошло сразу после инцидента на станции Силлим. Когда мои дети уезжают за границу, я всегда им напоминаю быть осторожными в стране, где есть оружие. Но теперь в Южной Корее стало ещё страшнее».

[житель провинции Кёнгидо]:«Я работаю в этом районе и приезжаю сюда каждый день. Поскольку инцидент произошёл вчера, сегодня я встревожен ещё больше. Надеюсь, такого никогда больше не повторится».

Правоохранители пока не сообщают о мотивах преступления и не приводят никаких подробностей о подозреваемом.

Между тем глава Национального агентства полиции причислил нападения на случайных людей к терактам, поскольку жертвой может стать любой.

После происшествия в Южной Корее усилили полицейское наблюдение в местах скопления людей.

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