Автобус номер 64 до Шрусбери на западе Англии – очень загруженный маршрут. Кроме него есть ещё..

Четверть пригородных автобусных маршрутов в Великобритании исчезла за последние 10 лет

Автобус номер 64 до Шрусбери на западе Англии – очень загруженный маршрут.

Кроме него есть ещё один, которым пользуются местные жители. Ходит он каждые два часа.

Для многих это единственный способ добраться до работы.

[пассажирка]:

«Я ждала в Шрусбери, когда автобус вернётся. На остановке были школьники. Они сказали, что иногда он не приезжает. И он так и не приехал в 13:15. Пришлось ждать тот, который едет в 14:15».

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Автобусов в сельской местности в Англии сейчас ходит рекордно мало.

Новый отчёт, подготовленный местными властями, показал, что за последние 10 лет исчезла четверть всех пригородных маршрутов.

90% транспортной инфраструктуры графства финансируют из его казны. Однако из национального бюджета денег не поступает.

[Ян Неллинс, советник Управления транспорта Шропшира]:

«У многих городских жителей автобусное сообщение и так было нормальным. А у нас нет. Если в нашу инфраструктуру не вложат крупные инвестиции, как это сделали в городах, то она умрёт».

Министерство транспорта Великобритании сообщает, что с 2020 года потратило 3,5 миллиарда фунтов стерлингов на автобусы. Это около 4,5 миллиардов долларов США. Оно обещает, что дополнительное финансирование будет сосредоточено на сельских районах, которые в прошлом были оставлены без внимания.

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