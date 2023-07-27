Рис со сверчками и коктейль с жуками подают в кафе в Токио

Увидеть жука в тарелке с едой для многих весьма неприятно. Но в этом кафе в Токио такие блюда самые желанные для клиентов. Сюда приходят пощекотать нервы и даже насладиться такими странными кулинарными изысками.

В кафе подают рис со сверчками, десерт из тофу с личинками и коктейль с жуками.

[гость кафе]:

«Это восхитительно». [гость кафе]:

«Здесь можно выбрать десерты и основные блюда. Очень приятно, когда широкий ассортимент».

Это кафе открылось девять лет назад. В последние годы по выходным оно всегда заполнено. Сообщество энтомофагов, то есть любителей поедать насекомых, в Японии растёт.

[Митико Миура, сотрудница кафе]:

«Современные люди не привыкли есть насекомых, но в нашем кафе это место, где можно есть насекомых свободно и непринуждённо».

Впрочем, японцы с давних времён ели насекомых – кузнечиков, шелкопрядов и даже ос. Это было традиционно в регионах, не имеющих выхода к морю. Так люди восполняли нехватку рыбы и мяса. Японский энтомолог Цунеката Миякэ перечислил 55 видов съедобных насекомых, которых употребляли в пищу в эпоху Тайсё с 1912 по 1926 год. Такая практика вернулась и во время Второй мировой войны, когда в стране были трудности с продовольствием.

[Митико Миура, сотрудница кафе]:

«В Японии есть традиция употреблять в пищу насекомых, таких как кузнечики. Но в последнее время в мире успешно выращивают сверчков и мучных червей. Так что возможности использования насекомых в качестве пищи расширяются».

Компания, владеющая кафе, также держит магазин. Там можно купить 60 видов так называемых лакомств из членистоногих, включая скорпионов и тарантулов.