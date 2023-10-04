Страшная авария в Венеции. Автобус с пассажирами вылетел с эстакады и загорелся. Погиб, по меньшей мере,..

Автобус упал с эстакады в Венеции: 21 погибший

Страшная авария в Венеции. Автобус с пассажирами вылетел с эстакады и загорелся.

Погиб, по меньшей мере, 21 человек. Ещё 18 пострадали.

По данным местных властей, в автобусе ехали в основном туристы. Их везли в палаточный лагерь. Среди погибших – пятеро украинцев и один немец. Также в салоне были пассажиры из Франции и Хорватии.

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Авария случилась около 8 часов вечера близ Местре – материкового района Венеции. Как сообщается, автобус, работающий на метане, пробил ограждение и пролетел около 30 метров, упав возле железнодорожных путей. При этом он задел электропровода и загорелся.

Спасательная операция была сложной – автобус был сильно искорёжен.

Водитель автобуса – 40-летний итальянец – также погиб. Число жертв может возрасти, поскольку некоторые пострадавшие – в критическом состоянии. Среди них – 50-летняя женщина и 4-летняя девочка с украинским гражданством.

Причина аварии пока неясна. Однако по одной из версий следствия, водителю стало плохо, и он потерял управление.

В Венеции объявлен траур по жертвам ДТП.

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