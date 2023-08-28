В озере Лох-несс провели самые масштабные поиски за последние 50 лет

В Шотландии снова устроили охоту за Лох-несским чудовищем – самую масштабную за последние полвека. К озеру..

[Кэролайн Макнамара, волонтёр из США]:

«Примерно 20 лет назад, когда мы учились в школе в Америке, нам задали сочинение на вольную тему. Я написала про Лох-несское чудовище. Уже не помню – почему. Может, я только что посмотрела про него фильм или что-то прочитала. Когда узнала, что будут поиски, то подумала: «О, 20 лет спустя я могу присоединиться к охоте»».

В Шотландии снова устроили охоту за Лох-несским чудовищем – самую масштабную за последние полвека. К озеру съехались волонтёры из разных стран. Всего – около ста человек. Ещё 300 следят за поисками онлайн.

Первое упоминание о чудовище в этом озере в Шотландском нагорье было ещё в средние века. Тогда ирландский монах Святой Колумб увидел какого-то огромного зверя в реке Несс, вытекающей из озера. А в 1933 году управляющая отелем Элди Маккей рассказала постояльцам, что видела существо, похожее на кита. С тех пор энтузиасты периодически устраивают на озере масштабные поиски.

И вот, участники снова сканируют мутные воды. Поиски ведут две местных организации энтузиастов.

[Пол Никсон, глава Drumnadrochit Loch Ness Centre]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Озеро также исследуют с помощью беспилотников с инфракрасными камерами. Используют и гидрофон для обнаружения звуков под водой. Впрочем, мешают плохая погода и оживлённая навигация на озере. А также технические вопросы.

[Алан Маккена, волонтёр]:

«Мы отчётливо слышали четыре всхлипывания – не знаю, как ещё это лучше описать. Это было слышно по громкоговорителю. Мы разволновались и побежали проверять, включён ли диктофон. Но он не был включён. Это случилось по моей вине».

В 2019 году другая группа учёных провела анализ ДНК в водах озера, чтобы исключить присутствие крупных животных, таких как динозавры. Они обнаружили большое количество ДНК угрей и пришли к выводу, что легендарное Лох-несское чудовище могло быть гигантским угрём.

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