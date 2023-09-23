Знаменитый лондонский магазин Hamleys представил топ-10 игрушек на Рождество

У входа в магазин Hamleys в Лондоне уже кружит снег, звенят колокольчики и слышится смех Санты...

У входа в магазин Hamleys в Лондоне уже кружит снег, звенят колокольчики и слышится смех Санты. Хотя на дворе сентябрь, но здесь уже представили десятку лучших игрушек на Рождество.

В этом году в топ праздничных подарков вошли кукла Барби на роликовых коньках, плюшевые мишки в стиле Гарри Поттера, деревянный автобус, гоночная машинка, браслеты с популярной компьютерной игрой и другие игрушки. Чуть ли не самой яркой звездой в этой плеяде стала летающая фея.

Дети уже выбирают, что попросить у Санты.

[гостья магазина]:

«(Мне понравилась) та волшебная штучка, которая взлетает, и Барби».

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Летающая игрушка стоит 35 фунтов стерлингов.

[Виктория Кей, сотрудница магазина Hamleys]:

«Моя личная фаворитка – летающая фея «ЛОЛ». Её выпускают в трёх разных цветах. Нужно нажать на кнопку, и загорится свет, а затем надо открыть крышку, и фея вылетает».

В числе игрушек – домик Винни-Пуха, автомобиль-трансформер, а также мягкая игрушка в стиле «сквишмеллоус». Она, кстати самая дешёвая в топе – 18 фунтов стерлингов. Но на полках Hamleys, конечно, можно найти и дешевле.

[Виктория Кей, сотрудница магазина Hamleys]:

«Мы всегда гордились своим отличным опытом. У нас много бесплатных развлечений для детей и взрослых. В этом магазине 20 000 игрушек, и цены начинаются от 2,50 фунтов стерлингов. У нас широкий ценовой диапазон, и что-нибудь найдётся буквально для каждого».

Hamleys – старейший в мире магазин игрушек. Это отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Магазин открыл Уильям Хэмли в Лондоне в 1760 году. На своё нынешнее место на Риджент-стрит магазин переехал в 1881-м.

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