Как сапожник в третьем поколении 50 лет сохраняет традиции ремонта

Набиль Хрим чинит обувь более 50 лет. Сапожным ремеслом в семье занимались его отец и дед...
Дата загрузки: 2023-09-19
Набиль Хрим чинит обувь более 50 лет. Сапожным ремеслом в семье занимались его отец и дед. Набиль продолжает ремонтировать обувь традиционными методами.
[Набиль Хрим, сапожник]:
«Насколько мне известно, мой дед работал на этом станке 80 лет назад. Мой отец тоже на нём работал. Теперь я это делаю уже более пятидесяти лет. Вещи живут дольше людей».
Сапожная мастерская находится в Старом городе Иерусалима. Мастер использует для ремонта традиционные инструменты: молоток, тиски, сапожный нож.
Ремесленник говорит, что новые технологии и интернет-магазины – угроза для древней профессии.
[Набиль Хрим, сапожник]:
«Если есть сапожник, значит за пять шекелей можно починить, например, туфли. А так их пришлось бы выбросить и купить новые. Я считаю, что наше ремесло не должно исчезнуть, оно важно для богатых, бедных – всех людей».
С давних времён сапожниками называли людей, которые шили обувь вручную. Промышленное производство в XX веке привело к тому, что в профессии остались в основном те, кто ремонтирует обувь.
Международный день сапожника отмечают 26 ноября.
Короткая ссылка на эту страницу: