МОМ назвала самый смертоносный в мире наземный маршрут мигрантов

Маршруты, по которым мигранты попадают из Мексики в США, – самые опасные наземные миграционные пути в..

Маршруты, по которым мигранты попадают из Мексики в США, – самые опасные наземные миграционные пути в мире. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

В прошлом году на этих маршрутах умерли либо пропали без вести 686 человек. При этом в целом в Северной и Южной Америке за весь год умерли или пропали без вести 1457 мигрантов.

[Пол Диллон, сотрудник МОМ]:

«Данные показывают, что умерших и пропавших без вести на миграционных маршрутах, ведущих из Мексики в США, стало меньше на 8% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2022 году смертей, вероятно, было больше. Просто мы не получили официальных данных, в том числе от коронера округа Техас и мексиканского поисково-спасательного агентства».

Из всех умерших во время перехода по наземным маршрутам 307 человек скончались от теплового удара или переохлаждения в пустынях Сонора и Чиуауа. Это больше, чем в Сахаре, где в прошлом году умерли 212 мигрантов.

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Также увеличилось количество смертей на миграционных маршрутах в странах Карибского бассейна. Там погибли 350 человек. Тогда как в 2021 году – 245. Большинство умерших – выходцы из Доминиканской Республики, с Гаити и Кубы.

Ещё один опасный наземный маршрут проходит через Дарьенский пробел. Это крупный неосвоенный участок на границе Центральной и Южной Америки.

[Пол Диллон, сотрудник МОМ]:

«На территории Дарьенского пробела – недружелюбного перехода в джунглях между Панамой и Колумбией – в прошлом году погиб 141 мигрант. Но, вероятно, умерших больше. Это отдалённый и опасный район, где действуют преступные группировки».

Впрочем, в целом самым опасным регионом в мире остаётся Средиземноморье. Там в прошлом году на водных и сухопутных миграционных маршрутах погибли или пропали без вести более 2400 человек.

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