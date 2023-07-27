Разрисованные статуи коров украсили главный проспект в Мехико

Необычные статуи украсили главный проспект в Мехико. На Пасео-де-ла-Реформа выстроились в ряд почти 60 разрисованных коров...

Необычные статуи украсили главный проспект в Мехико. На Пасео-де-ла-Реформа выстроились в ряд почти 60 разрисованных коров. Ни один рисунок не повторяется. Каждый художник выразил то, что ему ближе.

Балтасар Кастельяно отразил в своей работе индейские традиции.

[Балтасар Кастельяно, художник]:

«Я использовал плетёные изделия, мраморный порошок и стекло, как в традиционных шляпах для танцоров-пастухов».

Выставка проходит в рамках международного художественного проекта «Парад коров». У многих эти животные ассоциируются с добротой и волшебством. А у некоторых народов корова и вовсе считается священным животным. Так что раскрашенные фигуры вызывают у людей только положительные эмоции.

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[жительница Мексики]:

«Они красивые, чудесные. Этой частичкой искусства может полюбоваться каждый. Здорово, когда есть возможность прогуляться по проспекту Пасео-де-ла-Реформа и увидеть прекрасную галерею с работами выдающихся художников, понять их идеи и чувства, а также запечатлеть то, что они пытаются передать нам сейчас». [туристка из Чили]:

«Музей под открытым небом, особенно там, где дети могут соприкоснуться с искусством, – замечательная идея, достойная аплодисментов. Я хотела бы, чтобы такое повторили во всех странах Латинской Америки».

«Парад коров» впервые прошёл в Цюрихе в 98-м году прошлого века. Но всемирную известность проект получил через год, когда американский бизнесмен Питер Хениг провёл выставку на улицах Чикаго. С тех пор «Парад коров» проходит в разных странах мира. Более десяти тысяч художников расписали уже 6000 статуй, которые, кстати, сделаны из стекловолокна.

После выставки разрисованные фигуры продают на аукционе. Вырученные деньги идут на благотворительность. Так будет и в Мексике, где «Парад коров» проходит в третий раз. Выставка продлится до 3 сентября.

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