Во французских школах запретили ношение абайи

Французское правительство приняло решение запретить абайи в государственных школах. Это одежда, закрывающая почти всё тело, которую..
Дата загрузки: 2023-08-30
Запрет вызвал споры о том, где проходит грань между культурой, модой и религией в отношении одежды.
Дженнат учится на преподавателя. Говорит, что носит абайю дома и не понимает, почему эту одежду запретили.
[Дженнат, студентка]:
«На нём нет чёткого религиозного символа. Это всё равно, что носить платье, только с определённым названием. Например, я надену платье с цветочным принтом. И кто-то мне скажет: «Эй, в этом платье тебе нельзя здесь находиться». Это такая же одежда, как любая другая».
Во Франции уже введён запрет на ношение детьми религиозных символов в государственных школах, что соответствует принципу светского образования. Также с 2004 года в школах нельзя носить на голове платки, такие как хиджабы. Теперь, на фоне роста мусульманского населения, правительство пытается установить новые правила.
Но некоторые эксперты предупреждают, что это может быть непродуктивно. В частности потому, что это касается одежды, которую, по их словам, носят ради моды или идентичности, а не религии.
[Аньес Де Фео, социолог]:
«Люди не до конца поймут проблему, но начнут негативно относиться к этим молодым женщинам, хотя абая – это подростковая форма самовыражения».
Новые правила вступают в силу с 4-го сентября.
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