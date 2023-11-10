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В Великобритании запретили использование веселящего газа на вечеринках

В Великобритании запретили использование веселящего газа на вечеринках

Веселящий газ в воздушных шариках. Ещё недавно их свободно продавали посетителям многочисленных вечеринок и дискотек в..

Дата загрузки: 2023-11-10

В Великобритании запретили использование веселящего газа на вечеринках
Веселящий газ в воздушных шариках. Ещё недавно их свободно продавали посетителям многочисленных вечеринок и дискотек в Великобритании. Но теперь использование оксида азота в развлекательных целях в стране официально запретили.

Реакция неоднозначная.

[житель Лондона]:
«Полностью поддерживаю запрет».

[житель Лондона]:
«Да ладно вам, это не героин, не трава, а просто шарики».

[житель Лондона]:
«В этом вопросе я полностью согласен с правительством – запретить газ».

Нарушителям запрета, то есть тем, кто будет использовать веселящий газ в развлекательных целях, грозит тюремное заключение до двух лет. Для продавцов меры более жёсткие – до 14 лет тюрьмы.

Впрочем, эксперты отмечают, что до реальных обвинительных приговоров ещё далеко.

[Дал Бабу, бывший полицейский]:
«Полиции иногда будет трудно доказать, что человек, у которого были эти канистры с окисью азота, совершает эти незаконные действия в развлекательных целях. Газ не остаётся в теле надолго. Это не как каннабис или кокаин, когда можно взять анализы и узнать, есть ли наркотик в организме человека».

В Нидерландах запрет на веселящий газ действует с января. Там уже заметны результаты.

[Мартен ван Ойен, министр здравоохранения Нидерландов]:
«Мы начали проводить информационные профилактические мероприятия среди молодёжи и в школах. Сейчас мы видим, что показатели использования сокращаются».

Оксид азота используют повара и пекари для взбивания сливок. Также его применяют в больницах как обезболивающее.

Его также стали широко применять в качестве наркотика на вечеринках. Веселящий газ даёт кратковременный эффект, но может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как потеря памяти, ослабление иммунной системы и недержание.
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