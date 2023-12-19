Мужчина начал занятия спортом в 90 лет

Когда 90-летний Ллойд Блэк пришёл в фитнес-центр в городе Семмсе в штате Алабама, все посмотрели на него с любопытством.



«Я понял, что нахожусь в плохой форме», – пояснил Ллойд. – Я уже не мог выполнять простые дела по дому. Это и побудило меня прийти в зал на тренировку».

Ллойд решил, что физические упражнения помогут ему восстановить силы и уменьшить боли в теле. Поэтому вместе с женой Мэри он записался в тренажёрный зал.

Первые дни на беговой дорожке у мужчины сбивалось дыхание, и он сходил с неё через 10 минут. Спустя год Ллойд уже мог с лёгкостью ходить по дорожке 30 минут. Затем подключил тренировки на тренажёрах для рук и ног.

«У Ллойда большой прогресс. Вот уже год он ходит в зал три раза в неделю, бывает и чаще», – рассказала тренер Эшли.



Ллойд привлекает внимание в тренажёрном зале своей одеждой для тренировок. Зимой он носит джинсовый комбинезон, а летом – из более лёгкой ткани. Мужчина считает, что это самая удобная одежда для тренировок.



В результате упорных занятий в тренажерном зале Ллойду стало легче косить траву у дома. Его организм стал крепче и дискомфорт в теле уменьшился.

«Он дружелюбный человек. – рассказала Эшли. – Подходит к другим пожилым членам клуба, и показывает им, как пользоваться тренажёрами».

Историю Ллойда Блэка опубликовали на сайте фитнес-центра. Мужчина рад, что его история вдохновляет других.