В Косово учитель физкультуры открыл приют для 400 уличных собак

5000 квадратных метров занимает это приют для собак в деревне Бакши недалеко от Приштины в Косово...

5000 квадратных метров занимает это приют для собак в деревне Бакши недалеко от Приштины в Косово. Открыл его учитель физкультуры Люльзим Пренку. Мужчина любит животных и не может равнодушно пройти мимо уличной собаки – каждую подбирает.

Раньше у него был небольшой приют рядом с домом. Там постоянно держал примерно 40 питомцев. Десяткам нашёл новых владельцев. Но всё время мечтал о большом приюте, поэтому пошёл обивать пороги международных организаций по защите животных. От них и получил помощь.

В новом убежище живёт 400 собак разных пород – от миниатюрных пекинесов до огромных доберманов.

[Люльзим Пренку, владелец приюта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы забираем собак с улиц. Тех, кто нуждается в лечении, показываем ветеринару. В большинстве случаев оставляем собак в приюте, потом вакцинируем и стерилизуем».

Приют разделён на девять секторов. Собаки распределены по размерам. Ухаживать за ними помогают четверо работников и волонтёры.

[сотрудник приюта]:

«Поступающих собак мы проверяем: смотрим, всё ли с ними в порядке, есть ли проблемы, нужно ли лечение. Потом их моем. Также выводим собак на прогулку. Им надо гулять, играть и так далее».

Каждый месяц приют тратит на корм для собак от 6000 до 8000 евро. Ещё больше уходит на вакцинирование и медицинское обслуживание. Деньги жертвуют благотворительные организации из Швеции, Германии и США.

Владелец приюта ищет новых хозяев спасённым собакам. Прежде чем отдать, беседует с людьми и расспрашивает, как они планируют заботиться о питомце. Пристроил уже полторы сотни животных. Их забрали в Германию, Австрию и Швецию. Желающих взять собаку из приюта становится всё больше.

Короткая ссылка на эту страницу: