Шестеро подростков предстали перед судом во Франции по обвинению к причастности к обезглавливанию французского учителя истории..

Начался суд над подростками, которых обвиняют в причастности к обезглавливанию учителя

Шестеро подростков предстали перед судом во Франции по обвинению к причастности к обезглавливанию французского учителя истории Сэмюэля Пати. Инцидент произошёл ещё в 2020 году. 18-летний уроженец России чеченского происхождения Абдуллах Анзоров убил Пати после того, как тот на уроке по свободе слова показал карикатуры на Пророка Мухаммеда, опубликованные в 2008 году изданием Charlie Hebdo.

Слушания проходят за закрытыми дверями в соответствии с законодательством. Личности подсудимых не раскрываются.

Предполагается, что три года назад ученики Пати указали убийце на своего учителя за несколько сотен евро. Тогда им было по 13-15 лет. При этом одна из подсудимых также оболгала своего учителя перед отцом. Как выяснилось, в тот день девочки вообще не было в школе.

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47-летний Пати был убит возле своей школы в пригороде Парижа. Нападавшего застрелила полиция вскоре после атаки.

Пятерым несовершеннолетним предъявят обвинение в умышленном преступном сговоре. Предполагается, что они несколько часов ждали преподавателя у выхода, чтобы показать его Анзорову. Им грозит до 2,5 лет лишения свободы.

[Луи Кайес, адвокат сестры убитого учителя]:

«Мишель Пати (одна из сестёр Сэмюэля) хочет понять все сложные обстоятельства дела, в числе которых исламистские идеи одних и беспечность других. Всё это стало причиной объединения маленькой трусости, большой лжи, клеветы, пособничества и причастности. Иначе Сэмюэль Пати был бы жив».

Слушания продлятся до 8 декабря. После этого начнётся судебный процесс над восемью взрослыми. Их также подозревают в причастности к убийству. Среди них – отец девочки-подростка, который разместил в соцсетях призывы к действиям против учителя.

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