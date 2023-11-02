Индийская школа борьбы открывает девушкам дорогу в спорт и жизнь

В этой школе на севере Индии молодых девушек учат бороться. Обычно в таких видах спорта доминируют..

В этой школе на севере Индии молодых девушек учат бороться. Обычно в таких видах спорта доминируют мужчины. Но это не мешает ученицам оттачивать свои навыки и укреплять уверенность в себе.

Школу основала в 2009 году Уша Шарма – первая женщина – тренер по борьбе в Индии.

Говорит, что пытается изменить судьбу девушек, которые часто оказываются заложницами бедности.

[Уша Шарма, совладелица школы борьбы]:

«Приятно видеть, что за теми же девушками, которые раньше пасли коров и буйволов, и до которых никому не было дела, теперь стоит по четыре-пять человек; о них спрашивают дяди, дедушки. Они могут принимать решения самостоятельно, умеют водить машины».

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Утренняя зарядка включает в себя бег, спринт, приседания и отжимания. Почти все ученицы в возрасте от восьми до 22 лет делают короткую стрижку, чтобы за волосы было сложнее ухватиться противнице.

Стоимость уроков борьбы покрывают из казны штата. Родители платят примерно по 100 долларов в месяц за пансион и школьное обучение, которое проходит в школе по соседству.

Многие студентки, такие как 16-летняя Свати, мечтают однажды выступить на мировой арене.

[Свати Бервал, ученица школы борьбы]:

«Сейчас я стремлюсь стать борцом международного уровня. Раньше мечтала попасть в национальную сборную, но когда я начала приближаться к этой цели, я поняла, что стать борцом международного уровня тоже возможно. Моя мечта – завоёвывать медали и получить международное признание».

А Сону когда-то представляла Индию на международных соревнованиях. Потом, из-за травмы перешла на работу тренером. Говорит, что, если бы не эта школа, многие девушки уже вышли бы замуж и родили детей.

[Сону Калираман, тренер школы борьбы]:

«Они нас научили и показали, что такое жизнь на самом деле. Мы были наивны. Если бы не они, нас бы не было в спорте. Мы бы давно были бы с мужьями и детьми. Благодаря им мы добились почёта для себя и даже наших семей. Мы также заработали деньги».

На недавних Играх Азии в Китае индийские женщины завоевали три бронзовые медали. А в прошлом году бывшая студентка школы «Альтиус» завоевала бронзу на Играх Содружества в Великобритании.

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