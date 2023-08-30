Дизайнер изобрела подошву, которая помогает природе

Вот такое необычное дополнение к спортивной обуви придумала дизайнер Кики Грамматопулос. По сути, это вторая подошва..

Вот такое необычное дополнение к спортивной обуви придумала дизайнер Кики Грамматопулос. По сути, это вторая подошва для кроссовок. Её нижняя часть повторяет форму копыта бизона, а боковая состоит из маленьких крючков.

[Кики Грамматопулос, дизайнер]:

«Я взяла идею застёжки-липучки, которая тоже из сферы биомимикрии, и создала объёмную накладку для подошвы».

Такая подошва собирает и рассеивает семена. То есть во время пробежки человек будет делать то же, что делают животные. Обычно семена растений застревают у них в копытах или лапах, а также в шерсти, и таким образом попадают в другие места. Такое явление называется зоохорией.

[Кики Грамматопулос, дизайнер]:

«Идея в том, чтобы в некоторой степени имитировать то, что делают животные, перенося семена».

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Существует много видов животных, которые играют важную роль в распространении семян.

[Кики Грамматопулос, дизайнер]:

«Невозможно поселить бизонов и волков в городе. Поэтому я думала о том, смогут ли бегуны заменить стада животных, чтобы помочь растениям рассеивать семена».

Дизайнер тестирует своё изобретение в Лондоне и его окрестностях. Когда начнётся коммерческое производство дополнительной подошвы для кроссовок, пока не известно.

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