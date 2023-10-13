Запретят ли в Мексике петушиные бои?

Петушиные бои в некоторых регионах Мексики считаются глубоко укоренившейся традицией, восходящей к XVIII веку, когда её..
Дата загрузки: 2023-10-14
Критики уверены, что такое развлечение причиняет ненужные страдания петухам. Многих из них специально выращивают, чтобы сражаться насмерть.
Основательница фонда защиты животных и активистка Самия Климос выступает за полный запрет на все петушиные бои в Мексике. Добавляет, что никто не должен зарабатывать деньги на боли и страданиях животных.
[Самия Климос, активистка и защитница животных]:
«Эти животные получают только боль и страдания. Это плохая жизнь. Многих не лечат, многие умирают в драках. Их не лечат, их убивают или оставляют умирать».
Впрочем, для многих это единственная профессия и способ заработать на жизнь. Также люди не хотят отказываться от семейных традиций, уходящих в глубь веков.
Петушиные бои в Мексике даже хотели объявить «нематериальным культурным наследием». Однако этот шаг отклонил Верховный суд страны.
И хотя сами бои он не запретил, на них обратили пристальное внимание.
А в мае петушиные бои запретили в Мехико.
Журналисты посетили арену для птичьих сражений в городе Ла-Либертад рядом со столицей. Её директор Донато Самора говорит, что критики петушиных боёв заблуждаются.
[Донато Самора, директор арены для петушиных боёв]:
«Почему? Потому что они сами едят мясо, хотя смерть животного ужасна. Иногда курица даже не мертва, ей выщипывают перья и бросают в кипяток, когда она ещё двигается. А наши петухи… Мы заботимся о них по три года, чтобы они могли сражаться. И если петух победит и покажет отличные характеристики, то у него будет потомство. Если он побеждает, то выкупает свою жизнь».
Также Самора отмечает, что, если бои запретят, то они просто уйдут в подполье.
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