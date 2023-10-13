Запретят ли в Мексике петушиные бои?

Петушиные бои в некоторых регионах Мексики считаются глубоко укоренившейся традицией, восходящей к XVIII веку, когда её..

Петушиные бои в некоторых регионах Мексики считаются глубоко укоренившейся традицией, восходящей к XVIII веку, когда её привезли испанцы. Впрочем, теперь активисты всё чаще призывают объявить её вне закона.

Критики уверены, что такое развлечение причиняет ненужные страдания петухам. Многих из них специально выращивают, чтобы сражаться насмерть.

Основательница фонда защиты животных и активистка Самия Климос выступает за полный запрет на все петушиные бои в Мексике. Добавляет, что никто не должен зарабатывать деньги на боли и страданиях животных.

[Самия Климос, активистка и защитница животных]:

«Эти животные получают только боль и страдания. Это плохая жизнь. Многих не лечат, многие умирают в драках. Их не лечат, их убивают или оставляют умирать».

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Впрочем, для многих это единственная профессия и способ заработать на жизнь. Также люди не хотят отказываться от семейных традиций, уходящих в глубь веков.

Петушиные бои в Мексике даже хотели объявить «нематериальным культурным наследием». Однако этот шаг отклонил Верховный суд страны.

И хотя сами бои он не запретил, на них обратили пристальное внимание.

А в мае петушиные бои запретили в Мехико.

Журналисты посетили арену для птичьих сражений в городе Ла-Либертад рядом со столицей. Её директор Донато Самора говорит, что критики петушиных боёв заблуждаются.

[Донато Самора, директор арены для петушиных боёв]:

«Почему? Потому что они сами едят мясо, хотя смерть животного ужасна. Иногда курица даже не мертва, ей выщипывают перья и бросают в кипяток, когда она ещё двигается. А наши петухи… Мы заботимся о них по три года, чтобы они могли сражаться. И если петух победит и покажет отличные характеристики, то у него будет потомство. Если он побеждает, то выкупает свою жизнь».

Также Самора отмечает, что, если бои запретят, то они просто уйдут в подполье.

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