Наводнение обнажило новые древности в ливийской Дерне

Разрушительное наводнение в ливийском городе Дерна сыграло на руку археологии. Смыв землю и камни, оно обнажило..

Разрушительное наводнение в ливийском городе Дерна сыграло на руку археологии. Смыв землю и камни, оно обнажило новые древности.

Бедствие принёс ураган «Даниэль». Из-за него прорвало две дамбы, которые смыли целые кварталы города в море. Уровень воды был беспрецедентным и превышал метр. Такого здесь не видели с начала ведения учёта в середине XIX века.

Это развалины древнегреческого города Кирена. В бани принесло много грязи и щебня. Теперь их надо очищать. При этом вода также размыла ранее не известную древнюю дренажную систему.

[Адель Буфджра, представитель Управления древностей]:

«Наводнение открыло новое место – водный канал, который, как я полагаю, восходит к римской эпохе. Это выдающееся открытие для города».

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Кирену основали в 631 году до нашей эры греческие поселенцы. Она свидетельствует о богатой истории этого региона. В IV веке она была центром сельского хозяйства и торговли, а также одним из главных городов древнего эллинского мира. Потом она была крупным центром при римлянах.

Среди достопримечательностей, которые тут сохранились – несколько бань, храм Зевса, а также храм Аполлона.

Храмы Кирены входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В целом в этом списке пять ливийских объектов.

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