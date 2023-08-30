Австралийская газета North Eastern Advertiser издаётся в городе Скотсдейл штата Тасмания уже 114 лет. Её хотели..

Как спасают австралийскую газету с историей в 114 лет

[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:

«В этом помещении много истории».

Австралийская газета North Eastern Advertiser издаётся в городе Скотсдейл штата Тасмания уже 114 лет. Её хотели закрыть навсегда. Но Рейчел Уильямс, узнав об этом, решила купить издание.

Рейчел Уильямс раньше работала журналистом и телеведущей. На новой работе ей сразу пришлось столкнуться с трудностями: много поездок и продолжительный рабочий день.

[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:

«Сейчас я чувствую себя, как жонглёр в цирке, но надеюсь, что в будущем всё встанет на свои места».

Рейчел стала новым владельцем и редактором газеты несколько недель назад.

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[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:

«Я знала, насколько важно это издание для людей. Не могла допустить, чтобы оно закрылось, поэтому купила».

Издание продают в газетных киосках и супермаркетах. Часть доставляют по адресам.

[Алета Джонс, владелица газетного магазина]:

«Это небольшая газета. В ней информация о жизни в городе, о событиях, которые не попадают в большие газеты и не становятся главными новостями».

В таких региональных городах, как Скотсдейл, местная газета важна для жителей.

[местная жительница]:

«Это здорово, все её читают и с нетерпением ждут».

Газета North Eastern Advertiser выходит с 1909 года. Еженедельный тираж – 2500 экземпляров.

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