Как спасают австралийскую газету с историей в 114 лет

Австралийская газета North Eastern Advertiser издаётся в городе Скотсдейл штата Тасмания уже 114 лет. Её хотели..
Дата загрузки: 2023-08-30
[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«В этом помещении много истории».
Рейчел Уильямс раньше работала журналистом и телеведущей. На новой работе ей сразу пришлось столкнуться с трудностями: много поездок и продолжительный рабочий день.
[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«Сейчас я чувствую себя, как жонглёр в цирке, но надеюсь, что в будущем всё встанет на свои места».
Рейчел стала новым владельцем и редактором газеты несколько недель назад.
[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«Я знала, насколько важно это издание для людей. Не могла допустить, чтобы оно закрылось, поэтому купила».
Издание продают в газетных киосках и супермаркетах. Часть доставляют по адресам.
[Алета Джонс, владелица газетного магазина]:
«Это небольшая газета. В ней информация о жизни в городе, о событиях, которые не попадают в большие газеты и не становятся главными новостями».
В таких региональных городах, как Скотсдейл, местная газета важна для жителей.
[местная жительница]:
«Это здорово, все её читают и с нетерпением ждут».
Газета North Eastern Advertiser выходит с 1909 года. Еженедельный тираж – 2500 экземпляров.
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