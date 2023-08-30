fb pixel
Телеканал NTD

Как спасают австралийскую газету с историей в 114 лет

Как спасают австралийскую газету с историей в 114 лет

Австралийская газета North Eastern Advertiser издаётся в городе Скотсдейл штата Тасмания уже 114 лет. Её хотели..

Дата загрузки: 2023-08-30

Как спасают австралийскую газету с историей в 114 лет
Австралийская газета North Eastern Advertiser издаётся в городе Скотсдейл штата Тасмания уже 114 лет. Её хотели закрыть навсегда. Но Рейчел Уильямс, узнав об этом, решила купить издание.

[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«В этом помещении много истории».

Рейчел Уильямс раньше работала журналистом и телеведущей. На новой работе ей сразу пришлось столкнуться с трудностями: много поездок и продолжительный рабочий день.

[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«Сейчас я чувствую себя, как жонглёр в цирке, но надеюсь, что в будущем всё встанет на свои места».

Рейчел стала новым владельцем и редактором газеты несколько недель назад.

[Рейчел Уильямс, владелица газеты North Eastern Advertiser]:
«Я знала, насколько важно это издание для людей. Не могла допустить, чтобы оно закрылось, поэтому купила».

Издание продают в газетных киосках и супермаркетах. Часть доставляют по адресам.

[Алета Джонс, владелица газетного магазина]:
«Это небольшая газета. В ней информация о жизни в городе, о событиях, которые не попадают в большие газеты и не становятся главными новостями».

В таких региональных городах, как Скотсдейл, местная газета важна для жителей.

[местная жительница]:
«Это здорово, все её читают и с нетерпением ждут».

Газета North Eastern Advertiser выходит с 1909 года. Еженедельный тираж – 2500 экземпляров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...