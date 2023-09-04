Гонконг приходит в себя после нашествия супертайфуна «Саола». Он стал одним из сильнейших для региона с..

Гонконг приходит в себя после супертайфуна «Саола»

Гонконг приходит в себя после нашествия супертайфуна «Саола». Он стал одним из сильнейших для региона с 1949 года.

Скорость ветра превышала 200 километров в час. Стихия оставила после себя более тысячи поваленных деревьев.

[жительница Гонконга]:

«Вчера стёкла в доме дрожали, и я немного боялась, что они разобьются. Сегодня везде упавшие деревья, и я боюсь повредить ноги».

К счастью, обошлось без погибших. 75 человек получили телесные повреждения.

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[жительница Гонконга]:

«Этот тайфун вроде бы не такой сильный, как предыдущий. Дома я была в безопасности. Но от некоторых друзей слышала, что им выбило стёкла, сдуло кондиционерные блоки или у них был потоп, и пришлось вычерпывать воду».

В гавани видно утонувшие лодки. Также в мегаполисе зафиксировано 18 случаев затопления.

В аэропорту отменили сотни авиарейсов. Закрыты школы.

[житель Гонконга]:

«Живу около моря, ветер был очень сильным. Трясся весь дом. У меня не было каких-то новых ощущений – было похоже на прошлый тайфун “Манхут”. Вначале я немного переживал, но сейчас всё хорошо».

Уйдя из Гонконга, «Саола» ударил по южно-китайской провинции Гуандун, принеся в регион ураганный ветер и сильные дожди.

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