Гонконг приходит в себя после супертайфуна «Саола»

Гонконг приходит в себя после нашествия супертайфуна «Саола». Он стал одним из сильнейших для региона с..
Дата загрузки: 2023-09-04
Гонконг приходит в себя после нашествия супертайфуна «Саола». Он стал одним из сильнейших для региона с 1949 года.
Скорость ветра превышала 200 километров в час. Стихия оставила после себя более тысячи поваленных деревьев.
[жительница Гонконга]:
«Вчера стёкла в доме дрожали, и я немного боялась, что они разобьются. Сегодня везде упавшие деревья, и я боюсь повредить ноги».
К счастью, обошлось без погибших. 75 человек получили телесные повреждения.
[жительница Гонконга]:
«Этот тайфун вроде бы не такой сильный, как предыдущий. Дома я была в безопасности. Но от некоторых друзей слышала, что им выбило стёкла, сдуло кондиционерные блоки или у них был потоп, и пришлось вычерпывать воду».
В гавани видно утонувшие лодки. Также в мегаполисе зафиксировано 18 случаев затопления.
В аэропорту отменили сотни авиарейсов. Закрыты школы.
[житель Гонконга]:
«Живу около моря, ветер был очень сильным. Трясся весь дом. У меня не было каких-то новых ощущений – было похоже на прошлый тайфун “Манхут”. Вначале я немного переживал, но сейчас всё хорошо».
Уйдя из Гонконга, «Саола» ударил по южно-китайской провинции Гуандун, принеся в регион ураганный ветер и сильные дожди.
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