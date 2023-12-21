Жители китайских провинций Ганьсу и Цинхай спят на морозе после землетрясения

Ночь в палатке с детьми при минус пятнадцати градусах по Цельсию. Жители деревень в китайской провинции..

Ночь в палатке с детьми при минус пятнадцати градусах по Цельсию. Жители деревень в китайской провинции Ганьсу страдают на холоде после землетрясения силой 6,2 балла, которое произошло в ночь на понедельник.

Дома многих разрушены или повреждены, палаток на всех не хватает. Кто-то сооружает укрытия из подручных материалов.

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[Ма Хайцзе, жительница деревни]:«Двое моих детей спят в палатке других людей. Они в палатке, но у них нет постельного белья, ничего нет. Вчера мой муж и две моих дочки всю ночь простояли на улице. Сейчас они спят в палатке соседей. Обе дочки замёрзли».

Также людям раздают уголь, чтобы они могли обогреться и приготовить еду.

В этом лагере можно получить кров, горячую пищу, воду и предметы первой необходимости. Однако на всех этой помощи тоже не хватает.

Очаг землетрясения находился в уезде Цзишишань недалеко от границы между провинциями Ганьсу и Цинхай.

В Ганьсу, как сообщается, 113 человек погибли, более 780 были травмированы. О пропавших без вести не сообщается. Также там более 207 тысяч домов разрушено и около 15 тысяч повреждено. Это затронуло более 145 тысяч человек.

В соседней провинции Цинхай сообщают о 22 погибших и 198 пострадавших. Ещё 12 человек пропали без вести.

При этом в Ганьсу власти объявили, что уже завершили спасательную операцию. На неё отвели всего 15 часов. Эксперты отмечают, что этого недостаточно, и что поиски выживших обычно ведутся не менее 72 часов.

[Гобинда Башьял, глава Гималайской ассоциации спасателей]:«В ситуации с землетрясением, думаю, 72 часа – довольно разумное время. Если мы говорим о лавинах и других бедствиях, то есть всего 45 минут в случае, если человек попал в воздушный карман. Но при землетрясении за 72 часа можно многое сделать».

Власти КНР в прошлом нередко занижали число погибших и пострадавших при стихийных бедствиях. В этот раз ситуация может повториться. Кроме того, провинция Ганьсу отказалась от помощи спасателей из соседних регионов, а также из других стран. Есть предположения, что это могли сделать, чтобы скрыть отсутствие помощи.

Землетрясение повредило дороги, линии электропередачи и водопроводные системы. Также пострадали сельскохозяйственные и промышленные объекты. В некоторых горных деревнях землетрясение вызвало оползни.

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