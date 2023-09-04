Художник делает уникальные скульптуры из вилок и ножей

Американский художник Мэтт Уилсон может превратить обычные металлические столовые приборы в уникальные скульптуры птиц, животных и насекомых.

«Увидев предмет на свалке, на складе металлолома, я беру его, потому что он мне понравился. Это может быть деталь, которую я искал. Главное – потом найти эту вещь у себя в мастерской, когда она понадобится», – поделился Мэтт Уилсон.

Мэтт Уилсон учился в Центре изобразительного искусства в городе Гринвилл в штате Южная Каролина. Изучал рисунок и живопись.



Скульптуры птиц начал делать в 2017 году из обычных предметов домашнего обихода. Мэтт также создаёт насекомых, кошек и белок. Для передачи формы использует много сложных деталей. Например, у богомола голова, грудная клетка, брюшко и крылья сделаны из столового серебра. Лапы из разных металлических столовых приборов. Художник рассказал, что посвятил этой работе целый месяц, в ней много деталей. Результат его порадовал.



Птицы – любимая тема художника. Ему удаётся передать характер дятлов, голубых соек, сов и других птиц с помощью металла.



Для создания оперения мастер сваривает часть ложки и зубцы вилок. Для когтей использует скрученную металлическую проволоку. Художник работает сразу над несколькими фигурами птиц, создавая коллекцию.



Мэтт хотел, чтобы у птиц был фон. Он обратился за помощью к коллеге Джейкобу Кенту, и тот сделал подставки и рамки из дерева.



«Моя цель, как художника, создавать произведения искусства не похожие на те, что люди уже видели, но из узнаваемых материалов. Я надеюсь, что скульптуры вдохновят других ценить простые, порой ненужные вещи, из которых рождаются мои творения», – рассказал Мэтт.



Художник работает в стиле upcycled (творческое преобразование отходов в предметы искусства, причём они не требуют затрат на вторичную переработку).



«Мои работы из вторсырья – свидетельство веры в то, что мы сохраним и будем ценить наши ресурсы, и чтобы наша окружающая среда оставалась такой, в которой хочется жить», – написал художник на своём сайте.



Свои работы Мэтт продаёт через интернет-магазин. Его коллекцию из 100 птиц раскупили очень быстро.

