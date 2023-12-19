По меньшей мере, 111 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,2 в горном районе на северо-западе..

Землетрясение в Китае силой 6,2 балла: погибло не менее 111 человек

По меньшей мере, 111 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,2 в горном районе на северо-западе Китая. Такие данные приводят государственные СМИ страны.

Подземные толчки зафиксировали незадолго до полуночи в понедельник. Эпицентр находился в уезде Цзишишань провинции Ганьсу, примерно в пяти километрах от границы с соседней провинцией Цинхай.

По официальным данным, 100 человек погибли и около 90 пострадали в провинции Ганьсу и ещё одиннадцать погибли и более 120 пострадали в Цинхай.

При этом реальное число жертв может быть больше. Его трудно определить, учитывая, что в прошлом власти Китая неоднократно занижали данные о жертвах бедствий и эпидемий.

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Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9.

Как сообщают китайские СМИ, бедствие повредило водопроводные системы и линии электропередачи. Также пострадали транспортная и коммуникационная инфраструктура.

Землетрясение ощущалось в Ланьчжоу – столице провинции Ганьсу. Она находится примерно в полутора тысячах километров к юго-западу от Пекина.

В сентябре прошлого года более 70 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое потрясло юго-западную китайскую провинцию Сычуань. Бедствие вызвало оползни и разрушило здания в столице провинции – городе Чэнду, где более 20 миллионов жителей находились на карантине из-за COVID-19.

А самым смертоносным в Китае за последнее время было землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году. Оно случилось в провинции Сычуань. Тогда погибло по меньшей мере 90 тысяч человек.

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