Мощный шторм «Кьяран» принёс ливни и наводнения в Тоскану

Не менее шести человек погибли и ещё несколько пропали без вести после того, как шторм «Кьяран»..

Не менее шести человек погибли и ещё несколько пропали без вести после того, как шторм «Кьяран» ударил по Тоскане в центре Италии. Ураганный ветер скоростью до 140 километров в час принёс проливные дожди. Местами за день выпала месячная норма осадков. Такого здесь не было сто лет.

В Кампи-Бизенцио река вышла из берегов, и город буквально ушёл под воду. Затоплены дороги и первые этажи домов.

[Мирелла Дурини, жительница Кампи-Бизенцио]:

«Прошлой ночью хлынула вода. Всё произошло стремительно. Соседи забрали мою мать с её инвалидным креслом и отвели к себе домой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Квартиры десяти семей затоплены. К счастью, я живу выше, но мой подвал затопило. Я потерял все инструменты, которые там хранились. Мы рады, что всё в порядке, но я всю жизнь работаю».

В регионе нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. 40 тысяч домохозяйств остались без электричества. Четыре больницы затоплены. Школы закрыты.

Власти Италии объявили чрезвычайное положение. На помощь самым пострадавшим районам пока выделили пять миллионов евро.

Шторм «Кьяран» пришёл с Атлантики. Первой на его пути оказалась Франция. Мощный ураганный ветер также обрушился на Бельгию, Нидерланды и Великобританию. Всего в Европе в результате разгула стихии погибло 14 человек.

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