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Самый большой айсберг на планете начал дрейфовать вдоль Антарктиды

Самый большой айсберг на планете начал дрейфовать вдоль Антарктиды

Мегаайсберг, отколовшийся от Антарктиды, начал активно дрейфовать. Он считается крупнейшим в мире. Называется A23a. Учёные на..

Дата загрузки: 2023-12-06

Самый большой айсберг на планете начал дрейфовать вдоль Антарктиды
Мегаайсберг, отколовшийся от Антарктиды, начал активно дрейфовать. Он считается крупнейшим в мире. Называется A23a. Учёные на борту британского антарктического исследовательского судна уже собрали вокруг него образцы морской воды.

Площадь айсберга составляет почти 4000 квадратных километров. Это более чем в два раза больше Санкт-Петербурга.

Вообще, от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде он откололся уже давно – в 1986 году. На нём когда-то располагалась советская исследовательская станция. Много лет он держался за дно моря Уэдделла.

Однако, как показывают последние данные, айсберг весом почти в триллион тонн уже не сидит на мели. Сейчас он быстро дрейфует вдоль северной оконечности Антарктического полуострова. Этому способствуют сильные ветер и течение.

Скорость движения айсберга составляет 150 километров в месяц. Учёные считают, что его вынесет в открытые воды уже в этом году. Это означает, что его дни сочтены.

Исследователи отмечают, что движущийся айсберг такого размера увидеть можно крайне редко. Они говорят, что будут внимательно следить за его траекторией.

В целом в Южном море в течение года может присутствовать до 100 тысяч айсбергов. Интерес представляют самые крупные из них, поскольку они могут влиять на маршруты судов, а также отражать изменение климата планеты.
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