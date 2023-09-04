Просителей убежища в Канаде стало больше, несмотря на закрытие сухопутной границы

В этой церкви в Торонто всё пространство заняли мигранты. Живут здесь уже несколько месяцев, ожидая, когда..

В этой церкви в Торонто всё пространство заняли мигранты. Живут здесь уже несколько месяцев, ожидая, когда рассмотрят их прошения об убежище.

[Эдди Джумба, пастор]:

«Это сильно нарушает распорядок, поскольку любая церковь существует благодаря тому, что приходят люди».

В прошлом году более 39 тысяч мигрантов нелегально пересекли границу Канады. Власти страны заявили, что не в силах справиться с таким потоком. В ответ Канада и США внесли поправки в Соглашение от 2004 года, которое гласит, что мигранты должны просить убежища в первой из двух стран, в которой окажутся, и если ответ отрицательный, то во второй стране уже нельзя подавать заявление на предоставление статуса беженца. Раньше действие закона распространялось на официальные пункты перехода границы. После внесения поправок распространяется на всю сухопутную границу длиной 6500 километров.

Новые меры помогли остановить поток нелегальных мигрантов. Но просителей убежища стало ещё больше. Они получают визы, покупают билеты на самолёт и таким образом попадают в Канаду. После этого подают заявление в миграционную службу. Она уже не справляется. В июле количество обращений выросло до 12 тысяч. В марте было десять тысяч. В итоге сотни мигрантов вынуждены жить на улицах.

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Суданской беженке Хане Бахит повезло немного больше. Она нашла временный приют в церкви.

[Хана Бахит, беженка из Судана]:

«Я была уверена, что найду место, где можно остановиться. Ни на секунду не думала, что окажусь на улице».

В Канаде давно охотно принимают мигрантов. В прошлом году положительный ответ получили более 60% просителей убежища. По мнению экспертов, именно это привлекает новых мигрантов.

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