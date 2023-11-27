Проливные дожди в Сомали унесли жизни почти ста человек. Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями..

Около 100 человек погибли в Сомали из-за разрушительных наводнений

Проливные дожди в Сомали унесли жизни почти ста человек. Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями подтвердил цифру в 96 жертв.

Постоянные ливни вселяют страх в жителей страны.

[Хава Али Амадин, жительница Сомали]:

«Эти наводнения в два раза масштабнее, чем предыдущие. Мы не хотим рисковать. Когда идёт дождь, то сидим на улице под навесом, пока дождь не утихнет. Мы приходим в дом только тогда, когда дождь заканчивается, чтобы приготовить еду для детей».

Проливные дожди не прекращаются в Сомали и остальной части восточного Африканского рога с октября. Их вызвали погодный феномен Эль-Ниньо и явление, которое называют диполем Индийского океана.

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Оба климатических явления влияют на температуру поверхности океана и вызывают больше осадков.

ООН называет наводнение худшим за последние десятилетия, поскольку оно привело к перемещению 700 тысяч человек.

Сильные дожди усугубляют уже существующий гуманитарный кризис. Его вызвала засуха, а также многолетняя деятельность повстанцев.

Глава Красного креста Сомали говорит, что худшее может быть ещё впереди.

[Паскаль Каттат, глава Красного креста в Сомали]:

«В Индийском океане формируется циклон, в высокогорьях Эфиопии продолжаются дожди. Всё это означает, что это ещё не конец, пик пока не достигнут. Ситуация ухудшается, и эти люди будут страдать ещё больше».

В соседней Кении в результате наводнений погибли 76 человек. Там бедствие также разрушает дороги и мосты. Много людей осталось без крова, воды и еды.

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