Около 100 человек погибли в Сомали из-за разрушительных наводнений

Проливные дожди в Сомали унесли жизни почти ста человек. Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями..
Дата загрузки: 2023-11-28
Проливные дожди в Сомали унесли жизни почти ста человек. Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями подтвердил цифру в 96 жертв.
Постоянные ливни вселяют страх в жителей страны.
[Хава Али Амадин, жительница Сомали]:
«Эти наводнения в два раза масштабнее, чем предыдущие. Мы не хотим рисковать. Когда идёт дождь, то сидим на улице под навесом, пока дождь не утихнет. Мы приходим в дом только тогда, когда дождь заканчивается, чтобы приготовить еду для детей».
Проливные дожди не прекращаются в Сомали и остальной части восточного Африканского рога с октября. Их вызвали погодный феномен Эль-Ниньо и явление, которое называют диполем Индийского океана.
Оба климатических явления влияют на температуру поверхности океана и вызывают больше осадков.
ООН называет наводнение худшим за последние десятилетия, поскольку оно привело к перемещению 700 тысяч человек.
Сильные дожди усугубляют уже существующий гуманитарный кризис. Его вызвала засуха, а также многолетняя деятельность повстанцев.
Глава Красного креста Сомали говорит, что худшее может быть ещё впереди.
[Паскаль Каттат, глава Красного креста в Сомали]:
«В Индийском океане формируется циклон, в высокогорьях Эфиопии продолжаются дожди. Всё это означает, что это ещё не конец, пик пока не достигнут. Ситуация ухудшается, и эти люди будут страдать ещё больше».
В соседней Кении в результате наводнений погибли 76 человек. Там бедствие также разрушает дороги и мосты. Много людей осталось без крова, воды и еды.
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