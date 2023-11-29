Внезапное наводнение из-за ливней обрушилось на австралийский штат

Внезапные наводнения, вызванные ливнями, затопили дороги и дома в австралийском штате Новый Южный Уэльс. В ближайшее..
Дата загрузки: 2023-11-29
Внезапные наводнения, вызванные ливнями, затопили дороги и дома в австралийском штате Новый Южный Уэльс. В ближайшее время непогода обрушится на соседний штат Виктория.
[Ангус Хайнс, метеоролог]:
«В юго-восточной части Нового Южного Уэльса всё ещё действуют предупреждения о суровой погоде. Сегодня будет очень дождливый день. До конца дня в некоторых районах штата выпадет ещё 100 миллиметров осадков. К четвергу самые сильные осадки начнутся в Виктории».
Потоки воды смывали мосты и линии электропередачи. При этом местные жители и команды спасателей укрепляли дома мешками с песком.
[Даллас Бёрнс, сотрудник спасательной службы]:
«Ожидаются сильные порывы ветра и град от крупных до гигантских размеров. Опять же, власти Нового Южного Уэльса подготовили команды по спасению от наводнений, а также оборудование и людей, чтобы справиться с этим. Мы призываем жителей оставаться в безопасности, принимать разумные решения и не въезжать в паводковые воды».
Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс говорит, что продолжает получать звонки с призывами о помощи.
[Даллас Бёрнс, сотрудник спасательной службы]:
«За ночь мы провели несколько спасательных операций, а точнее семь. Сейчас заканчиваем последнюю. Никакой серьёзной опасности там ни для кого нет. Просто машина заехала в паводковые воды. Этих двоих человек в ближайшее время вытащат».
Как ожидается, в ближайшие дни дожди по всему штату утихнут.
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