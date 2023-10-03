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Худшая вспышка в истории: более 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш с начала года

Худшая вспышка в истории: более 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш с начала года

Более 1000 смертей от лихорадки Денге. Именно столько зарегистрировали в Бангладеш с начала года. Это уже..

Дата загрузки: 2023-10-04

Худшая вспышка в истории: более 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш с начала года

Более 1000 смертей от лихорадки Денге. Именно столько зарегистрировали в Бангладеш с начала года. Это уже назвали самой смертоносной вспышкой болезни за всю историю страны.

При этом было подтверждено более 200 тысяч случаев инфицирования. Текущий уровень смертности в четыре раза выше, чем за весь прошлый год. Тогда в Бангладеш от вируса, который переносят москиты, скончалось около 280 человек.

Вирусологическое отделение в столичной больнице переполнено. Врачи говорят, что сейчас большинство пациентов поступают из сельской местности.

[Ниатуззаман, сотрудник больницы]:

«Из Дакки пациентов стало меньше. Но теперь всё больше поступает из сельских районов страны. Например, из 54 пациентов, которые поступили за последние сутки, 22 прибыли из районов за пределами столицы. Это беспокоит».

Вакцины или лекарств от Денге не существует. Лихорадка обычно проходит за неделю. Протекает с температурой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. В некоторых случаях может развиться геморрагический синдром.

[Санвар Хуссейн, отец пациента]:
«Не знаю, как мой сын заразился. Утром он был полностью здоров, а вечером внезапно поднялась температура. Я привёз его сюда, и врачи выявили, что у него Денге».

При классической форме заболевание не смертельно. А в случаях с геморрагической лихорадкой смертность достигает 50%.
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