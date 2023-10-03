Более 1000 смертей от лихорадки Денге. Именно столько зарегистрировали в Бангладеш с начала года. Это уже..

Худшая вспышка в истории: более 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш с начала года

Более 1000 смертей от лихорадки Денге. Именно столько зарегистрировали в Бангладеш с начала года. Это уже назвали самой смертоносной вспышкой болезни за всю историю страны.

При этом было подтверждено более 200 тысяч случаев инфицирования. Текущий уровень смертности в четыре раза выше, чем за весь прошлый год. Тогда в Бангладеш от вируса, который переносят москиты, скончалось около 280 человек.

Вирусологическое отделение в столичной больнице переполнено. Врачи говорят, что сейчас большинство пациентов поступают из сельской местности.

[Ниатуззаман, сотрудник больницы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Вакцины или лекарств от Денге не существует. Лихорадка обычно проходит за неделю. Протекает с температурой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. В некоторых случаях может развиться геморрагический синдром.

[Санвар Хуссейн, отец пациента]:

«Не знаю, как мой сын заразился. Утром он был полностью здоров, а вечером внезапно поднялась температура. Я привёз его сюда, и врачи выявили, что у него Денге».

При классической форме заболевание не смертельно. А в случаях с геморрагической лихорадкой смертность достигает 50%.

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