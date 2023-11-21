Наводнения на юге Бразилии: уже четверо погибших

Это кадры с юга Бразилии. Здесь прошли сильные ливни и начались наводнения. Сообщается уже о четверых..
Дата загрузки: 2023-11-22
Это кадры с юга Бразилии. Здесь прошли сильные ливни и начались наводнения. Сообщается уже о четверых погибших.
Страдает штат Риу-Гранди-ду-Сул. Разгул стихии затронул более 30 тысяч человек. Более 1600 были вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Люди передвигаются по улицам на лодках.
Это город Сан-Себастьян-ду-Каи. Уровень воды в местной реке в выходные достиг почти 16 метров.
[житель города Сан-Себастьян-ду-Каи]:
«Властям удалось нас спасти, и мы прибыли на эту улицу. Здесь было полно воды и очень сильное течение. Наша лодка перевернулись, и мы чуть не утонули. В нашем городе было страшно. Очень сильное наводнение».
[житель города Сан-Себастьян-ду-Каи]:
«Вода никогда не доходила до моего офиса. Но на этот раз внутри магазина полтора метра воды. Я потерял почти всё: мотоциклы клиентов, свой мотоцикл – всё под водой».
Несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира.
[житель Порту-Алегри]:
«Вода начала прибывать в мой дом вчера, и сегодня стало ещё хуже. Утром потоп усилился. В 2015-м мой дом не затапливало, а сейчас воды 40 сантиметров. У меня маленький продовольственный магазин, и его тоже затопило. Холодильник и муку пришлось поднимать на крышу. Я потерял почти всё».
В последние месяцы южная Бразилия столкнулась с экстремальными погодными явлениями, включая проливные дожди и разрушительный циклон в сентябре. Тогда погибло более 50 человек.
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