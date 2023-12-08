Наводнения и мощный взрыв в промышленной зоне – такие бедствия одновременно обрушились на Маэ – главный..

Три человека погибли и 180 пострадали: из-за наводнения и взрыва на Сейшелах объявили ЧП

Наводнения и мощный взрыв в промышленной зоне – такие бедствия одновременно обрушились на Маэ – главный остров Сейшелов. Разгул стихии унёс жизни трёх местных жителей. А в результате взрыва пострадали почти 180 человек. О погибших не сообщается. Президент страны объявил чрезвычайное положение.

Взрыв произошёл ночью на складе, где хранилась взрывчатка.

[Жан-Франсуа Феррари, министр рыболовства Сейшельских островов]:

«Взрыв был оглушительным и настолько сильным, что образовалась воронка глубиной 13 метров. Ударной волной выбило окна и двери и сорвало крыши многих зданий в этой коммерческой зоне».

Президент страны пообещал выяснить причины катастрофы. Расследование уже началось.

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В связи со стихийным бедствием глава страны приказал всем жителям оставаться дома. Исключение сделали только для работников экстренных служб. При этом международный аэропорт остаётся открытым. Также между островами по-прежнему ходят паромы. Туристам разрешено прибывать на Сейшелы и улетать из страны.

Наводнения на Маэ начались после продолжительных ливней. На острове размыты дороги и сходят оползни. Из троих погибших одного унесло течением реки. Двое других погибли в своём доме, когда на него обрушился огромный валун.

Сейшелы состоят из 115 островов, которые находятся в Индийском океане у берегов Восточной Африки. Это популярное туристическое направление. На Сейшельских островах живёт всего 100 тысяч человек – это наименее населённая страна Африки и в то же время самая богатая.

Проливные дожди в последние недели также вызвали катастрофические наводнения в Кении, Сомали, Эфиопии и Танзании. Десятки людей погибли, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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