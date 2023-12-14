fb pixel
Телеканал NTD

Почти 1000 тюленей и морских львов умерли в Бразилии от птичьего гриппа

Почти 1000 тюленей и морских львов умерли в Бразилии от птичьего гриппа

Более 940 тюленей и морских львов умерли в Бразилии из-за вспышки птичьего гриппа. Беспрецедентную смертность зафиксировали..

Дата загрузки: 2023-12-14

Почти 1000 тюленей и морских львов умерли в Бразилии от птичьего гриппа
Более 940 тюленей и морских львов умерли в Бразилии из-за вспышки птичьего гриппа. Беспрецедентную смертность зафиксировали в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это первая волна вируса для страны в этом году.

Океанограф Сильвина Ботта говорит, что туши необходимо закопать или сжечь как можно скорее, чтобы снизить риск заражения людей или других животных.

[Сильвина Ботта, океанограф]:
«Мёртвые животные начали появляться в конце сентября. Это было нетипично, потому что мы нашли больше мёртвых животных, чем обычно».

Учёные также обнаружили на местных пляжах морских млекопитающих, бьющихся в конвульсиях.

[Лиана Амарал Диас, океанолог]:
«Вирус также влияет на нервную систему. Эти движения могут быть отражением такого влияния. У некоторых животных также бывают спазмы и даже судороги».

Министерство сельского хозяйства Бразилии говорит, что профилактические меры в мае этого года позволили избежать вспышки на коммерческих птицефабриках. В противном случае это могло бы привести к запрету на экспорт для крупнейшего в мире экспортёра курятины.

Впрочем, вирус, как предполагается, распространился и среди других видов животных. Так, на пляжах также находили мёртвых морских свиней и пингвинов. Но подтверждённых результатов анализов пока нет.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...