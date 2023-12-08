Загадочное респираторное заболевание поразило собак как минимум в 14 штатах США. Об этом сообщает Американская ветеринарная..

Загадочное респираторное заболевание поражает собак по всем США

Загадочное респираторное заболевание поразило собак как минимум в 14 штатах США. Об этом сообщает Американская ветеринарная медицинская ассоциация. Лаборатории спешат определить возбудитель, но пока безуспешно.

Пока неясно, что это за заболевание: вирусное или бактериальное. Есть предположения, что это форма хорошо изученной болезни собак под названием питомниковый кашель.

Симптомы, похожие на простуду, длятся от четырёх до шести недель. Они также могут перерасти в пневмонию. При этом в пневмонию болезнь перерастает очень быстро: за 24-36 часов.

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[Рена Карлсон, президент Ветеринарной ассоциации]:

«Обычно в этих случаях анализы показывают отрицательный результат на обычные возбудители. При этом заболевание длится очень долго: 4-6 недель».

Случаи неизвестного респираторного заболевания регистрируют уже несколько месяцев. Однако перед сезоном отпусков Ассоциация активизировала свои публичные разъяснительные работы.

В штате Орегон зарегистрировано около 200 случаев заболевания. Также поступают сообщения из Калифорнии, Колорадо, Флориды, Джорджии, Айдахо и других штатов.

Министерство сельского хозяйства Орегона уже начало работать с местными лабораториями, чтобы найти возбудитель.

Ветеринары рекомендуют владельцам собак делать питомцам прививки, а также обращаться за помощью сразу, как только проявятся симптомы.

Также отмечается, что антибиотики оказались неэффективными против новой болезни.

Пока мало признаков того, что болезнь передаётся человеку, но ветеринары предупреждают владельцев собак, чтобы они проявили особую осторожность.

Особенно учитывая, что в праздничный сезон семьи собираются вместе, а домашних животных часто берут в путешествия.

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